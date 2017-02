Warnung per SMS Die Gemeinde will künftig bei Hochwasser besser informieren.

Über das Handy kann die Gemeinde die Bürger in Leisnig über aber aktuelle Wasserstände informieren und vor Hochwassergefahr warnen. © dpa

Etwa 200 Personen werden bei Hochwassergefahr derzeit von der Stadtverwaltung auf ihrem Handy über aktuelle Wasserstände und Gefahren informiert. Knapp 400 Telefonnummern werden dafür angeschrieben. Aber nicht immer erreichen die Nachrichten auch die Adressaten. „Das Handy nützt natürlich nichts, wenn es nur in einer Schublade liegt“, sagt Uwe Dietrich vom Leisniger Ordnungsamt. Auch für Anwohner, die kein Handy haben, sei das Warnsystem ungeeignet. Mit dem neuen Haushalt der Stadt soll sich das jedoch ändern, wie Dittrich sagt. „Wird er beschlossen, kommt ein neues System.“ Ziel ist es, dass in Zukunft die Warnung auch am Telefon durchgesagt wird.

Seit 2005 hat die Stadt das Alarmsystem. Wer in der Zwischenzeit seine Handy-nummer gewechselt hat, sollte das der Stadt mitteilen. Bisher sei das System immer gelobt worden, so Dietrich. Auch bei der Flut 2013 hätte es sich bewährt. (DA/mf)

