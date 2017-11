Warnung jetzt auch über Lautsprecher

Seit wenigen Tagen ist der Neustädter Ortsteil Polenz etwas sicherer – jedenfalls dann, wenn es brennt oder wenn eine andere Katastrophe passiert. Am 16. November wurde eine neue Sirene an der Kläranlage installiert, informiert die Stadtverwaltung. Die Anlage warnt nicht nur durch ein Signal, sondern ist auch für Sprachdurchsagen konzipiert.

Die zusätzliche Sirene in Polenz ist nötig geworden, um die Brandschutzbedarfsplanung in Neustadt zu erfüllen. Sie kostet rund 14 500 Euro. Bei der Installation vor zwei Wochen half die Ortsfeuerwehr Neustadt mit ihrer Drehleiter, den Sirenenkopf auf den Mast aufzusetzen. Er besteht aus vier Lautsprechern. Der Mast steht am Hochsilo in der Kläranlage.

Wie die Stadt weiter mitteilt, könnte es solche Sirenen mit Sprachdurchsagen künftig in weiteren Ortsteilen von Neustadt geben. „Es ist geplant, alle Motorsirenen durch elektronische zu ersetzen“, heißt es aus dem Rathaus. Das solle immer dann realisiert werden, wenn eine alte Sirene kaputtgeht und eine neue angeschafft werden muss.

Die neue Sirene in Polenz wird lediglich im Katastrophenfall ausgelöst. Der Probealarm wurde nicht eingeschaltet. Das sei auch gut für die Störche, die neben der Kläranlage leben, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. (SZ)

