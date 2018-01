Warnstreik vor dem KBA-Werk Die Mitarbeiter fordern nicht nur mehr Geld, sondern auch mehr Sicherheit.

KBA-Azubis fordern eine unbefristete Anstellung nach der Ausbildung. Die IG Metall hatte zum Streik aufgerufen. © Norbert Millauer

Radebeul. Aus allen Richtungen strömen die KBA-Mitarbeiter am Donnerstagmittag zum Werktor. Die IG Metall hat zum Warnstreik aufgerufen. Auch Azubis sind unter den Streikenden. Auf Plakate haben sie geschrieben, was sie sich für ihre Zukunft wünschen. „Mehr Lebenszeit und Sicherheit“, steht auf dem einen Banner. „Unbefristet wie in Würzburg“, auf einem anderen. Denn anders als ihre Azubikollegen am KBA-Standort in Würzburg werden die jungen Leute in Radebeul nach der Ausbildung erst zwölf Monate befristet eingestellt, moniert Sebastian Müller von der IG Metall.

Die Gewerkschaft fordert außerdem sechs Prozent mehr Geld für zwölf Monate und Wahloptionen für moderne Arbeitszeitmodelle mit Zuschüssen bei Kindern, Pflege oder belastenden Arbeitszeitmodellen. Die IG Metall strebt auch eine Verhandlungsverpflichtung über die Angleichung der Arbeitszeiten zwischen Ost und West an. Am Warnstreik beteiligten sich auch Arbeiter von Thyssen-Krupp-Aufzüge.

zur Startseite