Warnstreik im Rohrwerk Die Beschäftigten wollen mehr Geld – und mehr junge Kollegen.

Dennie Pannier ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei Mannesmann Salzgitter in Zeithain. Er sagt, dass die Jobs im Werk für junge Menschen unbedingt attraktiver werden müssen. © Sebastian Schultz

Im Rohrwerk Zeithain von Salzgitter Mannesmann ist man in Streiklaune: Am Mittwoch, 15. März, versammeln sich Mitarbeiter ab 5.30 Uhr am Werk. Die Unternehmensleitung rechnet mit einem Produktionsstillstand von etwa zwei Stunden. Unterstützung bekommen die Rohrwerker von anderen Stahlarbeitern. „Es haben sich Kollegen von Feralpi aus Riesa, von den Schmiedewerken Gröditz und vom Edelstahlwerk aus Freital angekündigt“, sagt Dennie Pannier. Als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender hat er den Warnstreik mitorganisiert. Hintergrund sind die Entwicklungen in der Hauptstadt. „In Berlin endete die erste Tarifverhandlungsrunde für die ostdeutsche Stahlindustrie ohne Ergebnis. Jetzt sind die Verhandlungen festgefahren“, so Pannier. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter orientieren sich dabei an den Tarifverhandlungen in NRW. Dort haben die Arbeitgeber zuletzt 1,3 Prozent mehr Lohn angeboten. Aus Sicht von Betriebsrat Dennie Pannier ist das inakzeptabel: „Das gleicht nicht einmal den Reallohnverlust durch die Inflationsrate aus.“ Für ihn ist es zudem wichtig, Lösungen für ältere Kollegen zu finden, sprich: die Fortführung der Altersteilzeit. „Die wenigsten halten in dieser Branche bis zur Rente durch.“ Das sei auch ein Grund, warum Stahljobs heute bei jungen Leuten unbeliebt seien. „Das will doch kaum noch einer machen. Daher geht es auch darum, den Job wieder attraktiver zu machen.“ Daran dürfte auch den Geschäftsleitungen liegen. Davon merke man aktuell allerdings wenig, so Pannier.

Laut dem Riesaer IG Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly bekommen die Stahlbetriebe immer größere Probleme, passende Auszubildende zu finden. „Darüber müssen wir dringend mit den Arbeitgebern sprechen.“ Denn wenn ein Unternehmen nicht mehr ausbilde, gehe das zulasten der Produktion. „Wenn die Firmen nicht mehr alle Arbeitsplätze mit Facharbeitern besetzen können, können sie auch nicht mehr alle Aufträge annehmen. Das ist ein Sterben auf Raten“, sagt Ehly.

Ein ausgelernter Stahlarbeiter verdient in Sachsen laut Tarifvertrag im ersten Berufsjahr derzeit 2 219 Euro plus Zuschläge, etwa für Nachtschichten. Dazu kommt Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Höhe von mindestens 110 Prozent eines Monatsentgelts. Es komme aber nicht nur aufs Geld an. Es gehe auch um Arbeitszeiten und Perspektiven in dem Job. Nicht nur in Zeithain, sondern auch in anderen Stahlbetrieben in der Region seien die aktuellen Forderungen der IG Metall ein Thema. „Auch die Schmiedewerke Gröditz sind im Flächentarifvertrag“, sagt Stefan Ehly.

Uwe Jahn, Betriebsratschef bei den Schmiedewerken, ist gespannt auf die nächsten Verhandlungsrunden. „Sollte es dabei zur Eskalation kommen, werden wir uns auch weiter an Aktionen beteiligen.“

„Volle Auftragsbücher“

Feralpi in Riesa hat 2013 erstmals Haustarifverträge mit der IG Metall abgeschlossen, erklärt Werkleiter Frank-Jürgen Schaefer. „Diese enthalten auch Regelungen für die Vergütung und die Altersteilzeit. Deshalb betrifft uns die aktuelle Diskussion um einzelne Tarifverträge aus der Fläche nicht.“ Feralpi-Betriebsratschef Maik Paul sieht das ein wenig anders: „Wir haben einen Haustarifvertrag, der sich immer am Abschluss der Fläche orientiert.“ Schon aus diesem Grund seien die aktuellen Tarifverhandlungen auch für die Feralpi-Mitarbeiter ein Thema, so Paul. Laut IG Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly stehen Verhandlungen mit der Feralpi-Geschäftsführung über neue Haustarifverträge in vier Monaten an. Beim Warnstreik in Zeithain werden daher auch Kollegen aus Riesa dabei sein. Das hört der Rohrwerker Dennie Pannier natürlich gern. Er rechnet mit rund 100 Streikenden plus die Delegationen aus den anderen Werken. Aber können sich die Unternehmen es derzeit überhaupt leisten, höhere Löhne zu zahlen? Pannier meint: ja! Aus seiner Sicht gehe es der Branche nicht schlecht. „Die einzige Schwierigkeit ist das Erlösproblem. Die Umsätze sind nicht mehr so hoch wie früher. Die Auftragsbücher sind aber weitgehend gefüllt.“

Zu den Forderungen der IG Metall sagt Unternehmenssprecherin Katrin Pinkert: „Wir unterstützen im vollen Umfang die Argumentation unseres Arbeitgeber-Verbandes.“ Dessen Chef, Andreas Goss, sieht die Branche derzeit in schwierigen Zeiten: „Die Ertragslage vieler Unternehmen ist äußerst unzureichend. Auch die Konjunkturaussichten sind keineswegs rosig.“ Es werde äußerst schwierig werden, ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis zu finden.

Im Werk in Zeithain arbeiten knapp 430 Beschäftigte, davon 18 Azubis. Sie stellen vor allem nahtlose Stahlrohre für die Automobilindustrie sowie Kesselrohre her.

