Warnstreik im Gewerbegebiet Die Mitarbeiter von Franken-Gut Fleischwaren in Mockritz fordern einheitliches Weihnachts- und Urlaubsgeld für alle. Die Verhandlungen dauern schon über ein Jahr.

Alt- und Neubeschäftigte gleichermaßen haben sich am Mittwochnachmittag zum Warnstreik vor den Toren der Franken-Gut Fleischwaren GmbH in Mockritz versammelt. © André Braun

Normalerweise packen die Mitarbeiter von Franken-Gut Fleischwaren in Mockritz am frühen Nachmittag die Ware für rund 400 Edeka-Märkte in Thüringen, Sachsen sowie Nordbayern zusammen. Am frühen Mittwochnachmittag stand der Betrieb still. Knapp 30 Beschäftigte des Standortes hatten sich vor dem Werktor zum Warnstreik versammelt.

Organisiert hatte diesen die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Wir wollen heute ein symbolisches Zeichen setzen“, sagte Olaf Klenke, Landesbezirkssekretär der NGG Ost. Hintergrund waren die Verhandlungen über die Zahlung von Weihnachts- und Urlaubsgeld für einen Teil der Beschäftigten. Diese dauerten Klenke zufolge bereits seit anderthalb Jahren an. Zwischenzeitlich habe es mündliche Zusagen der Arbeitgeber gegeben, die jedoch wieder zurückgezogen worden seien.

Bis 2006 wurden die Mitarbeiter von Franken-Gut nach Manteltarifvertrag bezahlt. Darin enthalten waren auch Sonderzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Mit Aufhebung des Vertrages fielen diese Leistungen für alle Neueingestellten weg. „Inzwischen bekommen 60 Prozent der Beschäftigten kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld mehr, obwohl sie die selbe Arbeit leisten, wie die anderen“, sagt Ira Butke-Lottmann, die Vorsitzende des Betriebsrates in Mockritz.

Zuletzt habe der Arbeitgeber vorgeschlagen, dass die Sonderzahlungen bei den Altbeschäftigten reduziert werden, damit alle gleichermaßen Weihnachts- sowie Urlaubsgeld erhalten. Doch darauf lässt sich die NGG-Tarifkommission nicht ein.

Mitarbeiter und Vertreter der Gewerkschaft hoffen nun nach dem Warnstreik auf ein Einlenken von Franken-Gut Fleischwaren beziehungsweise dem Edeka-Konzern, dessen Tochter das Unternehmen mit Sitz in Mockritz ist. Ansonsten droht ein umfangreicherer Streik. (DA/mf)

