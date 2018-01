Warnstreik im Getriebewerk Die IG Metall ruft die Mitarbeiter der Firma GKN Walterscheid in Sohland für Dienstag zum Arbeitskampf auf.

Ein Warnstreik soll am Dienstag im Getriebewerk Sohland stattfinden. © dpa

Sohland. Zu einem Warnstreik sind die Beschäftigten der Firma GKN Walterscheid in Sohland für Dienstag aufgerufen. „Es ist der erste Betrieb in unserem Bereich, in dem wir durch so eine Aktion unseren Forderungen in der aktuellen Tarifrunde Nachdruck verleihen wollen“, sagt Jan Otto von der IG Metall Ostsachsen.

Die Gewerkschaft fordert bundesweit sechs Prozent mehr Lohn und die Möglichkeit für die Beschäftigten, ihre Arbeitszeit befristet auf bis zu 28 Wochenstunden zu senken. Die Arbeitgeber bieten bisher eine Lohnerhöhung von zwei Prozent sowie eine Einmalzahlung an. In Sohland plant die IG Metall laut Jan Otto erstmal nur eine kurze Aktion. Eine bis anderthalb Stunden soll der Warnstreik dauern. Der Erste Bevollmächtigte rechnet damit, dass sich 100 bis 150 der weit über 200 Beschäftigten des Getriebewerkes beteiligen.

Bleiben die Tarifverhandlungen ohne Erfolg, werden die Aktionen in Ostsachsen ausgeweitet. Warnstreiks der IG Metall gibt es derzeit in vielen Bundesländern. (SZ/ks)

