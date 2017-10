Warnstreik bei der Post Aufgrund des Arbeitskampf blieb die Zittauer „Hauptpost“ am Donnerstag geschlossen. Die nächste Verhandlungsrunde der Gewerkschaft Verdi erfolgt am Montag.

Nicht auf die Post konnten die Zittauer am Donnerstag. Die Filiale blieb aufgrund eines Warnstreiks geschlossen. (Symbolbild) © dpa/dpaweb

Zittau. Die Zittauer „Hauptpost“ auf dem Haberkornplatz ist am Donnerstag wegen eines Streiks geschlossen geblieben. Bereits am Mittwoch war die Postfiliale wegen einer Personalversammlung zu gewesen. Ein Zettel an der Tür informierte über die Schließung.

Der Arbeitskampf läuft seit einigen Wochen, die Gewerkschaft Verdi fordert eine Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2022, die Erhöhung der Gehälter um fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine deutliche Anhebung der Ausbildungsvergütungen. Verdi will zudem Gespräche über einen Zukunftstarifvertrag führen, der auch Regelungen zur Digitalisierung beinhalten soll. Laut Gewerkschaft ist für Montag die nächste Verhandlungsrunde angesetzt. „Da wird es zu einem Ergebnis kommen“, erklärte Jörg Förster, Verdi-Pressesprecher in Leipzig auf Anfrage der SZ. Die Filiale in Zittau ist ein Postbank Finanzcenter, das unter der Regie und mit dem Personal der Postbank betrieben wird. Zusätzlich zu ihrem Angebot an Finanzdienstleistungen bietet die Filiale das vollständige Angebot an Postdienstleistungen an. (mh)

