Warnsignal kostet 2 500 Euro Die Straßenbaubehörde äußert sich zum „Fußgänger-Blinker“ an der Poststraße. Sie thematisiert auch die Ampel-Schaltung.

© Symbolfoto

„Es ist richtig, dass an der Fußgängerfurt über die Poststraße auf der Seite des Parkplatzes ein Schutzblinker installiert wird“, teilte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), am Freitag mit. Bis Ende des Jahres werde die Nachrüstung erfolgen. „Damit soll auf die schlechte Sicht eventueller Fußgänger hinter der Hausecke der ehemaligen Post hingewiesen werden“, begründete sie das Umdenken der Straßenbaubehörde. Die Kosten betragen etwa 2 500 Euro.

Zudem stand die Frage im Raum, ob sich auch an den Ampelphasen etwas ändern wird? Denn gerade die Schaltung für die Fußgänger sei doch sehr kurz, wie auch einige Roßweiner Stadträte bemängelten. „Eine Programmänderung an der Ampelanlage ist nicht geplant. Die Freigabezeiten entsprechen den Vorschriften“, so Isabel Siebert. Nach der Freigabezeit schließe sich immer eine Zwischenzeit an, die auf die gesamte Fahrbahnbreite berechnet ist. „Im konkreten Fall in Roßwein stehen damit dem Fußgänger zwischen Grünbeginn Fußgänger und Grünbeginn Fahrzeuge zwölf Sekunden zur Querung der Fahrbahn zur Verfügung“, erläuterte sie.

Üblicherweise würden ohnehin an allen Ampeln nur zwei Drittel der Überquerungszeit mit Grün kalkuliert, nicht die gesamte Querungszeit. „Das letzte Drittel des Weges über eine Straße zeigt die Ampel bereits rot, damit dann keine neuen Passanten mehr loslaufen“, begründete die Lasuv-Sprecherin. Während die Fußgänger noch im letzten Drittel bei Rot die Fahrbahn queren und verlassen, hat die Ampelschaltung eine Zwischenzeit einkalkuliert, bevor die nächste Grünphase für Kraftfahrer einsetzt. „Für alle Verkehrsteilnehmer gilt letztlich immer auch das Rücksichtsgebot“, ergänzte sie.

zur Startseite