Billard – Verbandsliga Warnschuss für den Tabellenführer Nach der schwächsten Saisonleistung: Die Poolstars des ESV Lok Döbeln haben ihren ersten Punkt eingebüßt.

Hatte wie auch seine Teamgefährten nicht seinen besten Tag erwischt: ESV-Abteilungsleiter Robby Sauer. © Dietmar Thomas

Döbeln. Das ist fast ganz schiefgegangen. Mit der bisher schwächsten Saisonleistung starteten Verbandsligist Poolstars Döbeln in die Rückrunde. Nach sieben Siegen aus ebenso vielen Partien musste der bisher souveräne Tabellenführer gegen den Fünftplatzierten, Pool 2000 Leipzig, zu Hause ein Unentschieden einstecken. Bereits im Hinspiel hatten die Billarder des ESV Lok Döbeln erhebliche Probleme, was sich auch diesmal bewahrheitete. Der direkte Verfolger der Mittelsachsen, der Uhyster BSV, konnte seine Begegnung eindrucksvoll mit 12:0 gewinnen und verkürzt so den Abstand zum Spitzenreiter auf nur noch drei Punkte. Weitere Patzer sollten sich die Mannen von Teamkapitän André Dittmann im Aufstiegskampf deshalb nicht mehr erlauben.

Dittmann ging mit Rückenproblemen in dieses Aufeinandertreffen, was sich schon in Runde eins bemerkbar machte. Allerdings konnte er mit seiner Erfahrung, am Ende einen Sieg einfahren. Robby Sauer war auch nicht ganz fit, sorgte aber gefahrlos für den zweiten Punkt der Einheimischen. Maik Thiele hatte es mit dem mit Abstand stärksten Gästeakteur zu tun. Der Muldenstädter hielt lange gut mit, doch rechtzeitig drehte sein Gegenüber auf und verkürzte. Mario Kattner haderte mit sich und seinem Spiel, das er deutlich verlor.

In der zweiten Runde machte er es besser. Kattner trumpfte gut auf und gewann sein Match. Dittmann und Thiele erhöhten den Zwischenstand mit ihren Erfolgen auf 5:2, ehe Sauer die Messestädter wieder aufschließen lassen musste.

In der abschließenden Runde zeigte sich, dass der Spitzenreiter diesmal nicht auf Topniveau agierte. Nachdem Thiele eindrucksvoll das vorzeitige Unentschieden gesichert hatte, kamen die Probleme seiner Mitspieler zum Tragen. Sauer machte unnötige Fehler und verlor. Dittmann verspielte eine sichere 6:3- Führung und Kattner hatte sein Nervenkostüm nicht unter Kontrolle. „So kam es zu einer Punkteteilung, die sich für uns wie eine Niederlage anfühlt. Das sollten wir aber schnell vergessen und rasch wieder zu unseren alten Stärken zurückfinden“, sagte Abteilungsleiter Robby Sauer. (DA/rsa/dwe)

Poolstars Döbeln – Pool 2000 Leipzig 6:6

Poolstars Döbeln: Dittmann (2), Thiele (2), Kattner (1), Sauer (1).

