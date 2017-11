Aus dem Gerichtssaal Warnschuss für Autobahndrängler Rasen, Drängeln, Nötigen ist Alltag auf den Autobahnen. Selten kommt jemand vor Gericht. Diesmal ist das anders.

So voll wie hier auf der A4 war auch an jenem Dezembertag die Autobahn Richtung Dresden. Ein Drängler verursacht beinahe einen Unfall. Nun sitzt er vor Gericht. © Roland Halkasch

Es herrscht mal wieder dichter Verkehr auf der Autobahn zwischen Berlin und Dresden an jenem Dezembervormittag. Viele Ausflügler sind unterwegs, wollen zur Adventszeit auf den Striezelmarkt nach Dresden. Auch ein Paar aus Berlin fährt nahe Radeburg im Kolonnenverkehr mit. Rechts fahren die Lkws, links die Pkws. Es geht mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde vorwärts, immerhin. Schon seit einiger Zeit ist den Berlinern ein VW Sharan durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen. Bei solch einem Familien-Van rechnet man ja gemeinhin mit einem gesetzten Familienvater, der schon mit Rücksicht auf die Kinder vorsichtig fährt.

Doch hier ist das anders. Ein 37-jähriger Pirnaer hat es wohl sehr eilig, wechselt riskant die Spuren, überholt rechts, um ein paar Meter zu gewinnen. Als er plötzlich vor einem Saab einscheren will, kommt es fast zum Unfall. Kurz darauf versucht er es wieder, diesmal erfolgreich. Er wechselt wohl ohne zu blinken von der rechten auf die linke Spur, nötigt den Fahrer des nachfolgenden Audis zu einer Vollbremsung. Der zeigt ihn später bei der Polizei an. Nun sitzt der Pirnaer wegen Nötigung vor dem Meißner Amtsgericht. Per Strafbefehl sollte er 2 600 Euro zahlen. Damit ist er nicht einverstanden, geht in Einspruch.

Obwohl die Sache fast zwei Jahre her ist, hat der Audi-Fahrer noch exakte Erinnerungen. „So etwas habe ich noch nie erlebt. Das war kein Versehen, das war Vorsatz. Er hat den Fahrspurwechsel mit der Brechstange durchgesetzt. Ich habe noch nie jemanden angezeigt, aber das war einfach zu viel. Noch heute habe ich Beklemmung, wenn ich eine Lkw-Kolonne überhole“, sagt der 40-jährige Unternehmensberater aus Berlin. Dass er den Mann angezeigt habe, sei auch vorbeugend geschehen.

„Der braucht mal eine Warnung. Es kann nicht sein, dass er ständig so weiter fährt und andere gefährdet“, sagt er. Auch seine Beifahrerin, die inzwischen seine Frau ist, spricht von einer sehr gefährlichen Situation. „Es waren noch Autos hinter uns, wir können froh sein, dass niemand aufgefahren ist“, sagt sie. Seit mehr als 20 Jahren habe sie den Führerschein. „Das hier war die mit Abstand gefährlichste Situation, die ich erlebt habe“, sagt die 39-Jährige.

Der Angeklagte nimmt sein Recht in Anspruch, zu der ganzen Sache zu schweigen. Erst mal hören, was die Zeugen so aussagen, ist sein Motto. Dass er es an diesem Tag sehr eilig hatte, wird auch durch einen anderen Vorfall deutlich. Kurz vor dieser Sache wurde er im Brandenburgischen geblitzt. Statt der vorgeschriebenen 120 Kilometer pro Stunde fuhr er mit 146. Das brachte ihm einen „Eilzuschlag“ von 80 Euro und einen Punkt in Flensburg ein. Dass er vom Blitz getroffen wurde, hat ihn aber nicht beeindruckt. Er raste und drängelte weiter. Solche oder ähnliche Situationen kämen auf deutschen Autobahnen täglich vor, meint der Staatsanwalt. Wenn sich der Angeklagte bei den Geschädigten für sein Verhalten entschuldigen würde, könne er sich vorstellen, dass das Verfahren gegen eine Geldauflage von 500 Euro eingestellt wird, sagt er. Auch, weil die Sache mittlerweile schon fast zwei Jahre her sei.

Die Verteidigerin will allerdings einen Freispruch. Aus „Kostengründen“ willigt sie schließlich ein. Sie hatte auch erwogen, ein Gutachten einholen zu lassen. Wer oder was begutachtet werden sollte, lässt sie allerdings offen. Dennoch hat sich der Einspruch des Rasers und Dränglers gelohnt. Er spart immerhin 2 100 Euro.

