Warnschilder immer noch nicht montiert Die Ortstrasse ist für Fußgänger gefährlich. Kraftfahrer sollten darauf hingewiesen werden.

In Mittelndorf sollten Warnschilder aufgestellt werden. Doch das dauert. © Symbolbild: dpa

Die Geschwindigkeit an der Ortsdurchfahrt Mittelndorf ist auf 40 Kilometer pro Stunde beschränkt. Doch nicht alle Kraftfahrer würden sich daran halten, sagen Einwohner. Und sie haben vor allem Angst um ihre Kinder, die auf dem Weg zur Bushaltestelle sind. Deshalb hatte Ortschaftsratsmitglied Thomas Barthold vor einiger Zeit angeregt, die Geschwindigkeit hier auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen, wie in Altendorf auch. Da er aber selbst nicht daran glauben wollte, dass die Mittelndorfer damit durchkommen, regte er an, wenigstens die Kraftfahrer per Schild darauf hinzuweisen, dass die Straße auch von Fußgängern genutzt wird und vor allem auch von Kindern, mit dem Ziel, dass die Kraftfahrer den Fuß vom Gaspedal nehmen. Diese Schilder hat die Stadtverwaltung bestellt. Nur montiert wurden sie noch nicht. Darüber sind die Mittelndorfer verwundert. „Ich dachte, mit Beginn des Schuljahres werden die Schilder aufgestellt. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein“, sagt Thomas Barthold. (SZ/aw)

