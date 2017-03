Aus dem Gerichtssaal Warndreieck zweckentfremdet Fast vier Jahre nach einem Rosenkrieg fand sich eine Frau vor Gericht wieder. Doch sie ist eigentlich das Opfer.

Verteidigerin Claudia Kochale machte keinen Hehl aus ihrer Meinung. Noch ehe ihre Mandantin sich zu den Vorwürfen äußern konnte, sagte die Anwältin, dass die Angeklagte nicht Täterin, sondern Opfer einer Beziehung gewesen sei, die sehr schnell in Gewalt ausgeartet sei. Und schon listete Kochale knapp zehn Taten auf. Gewalt gegen ihre Mandantin, begangen von dem Mann, der kurz ihr Partner war – Schläge, Würgen, Tritte. „Hier sitzt die falsche Person auf der Anklagebank“, so die Verteidigerin in dem Prozess am Amtsgericht Dresden.

Laut Anklage soll die 35-jährige Frau im Mai 2013 ihren Freund, beides Deutsche, mit einem verpackten Warndreieck auf den Kopf geschlagen haben. Um sich zu schützen, habe der Mann seine Bierflasche zwischen das zweckentfremdete Warndreieck und seinen Kopf gehalten. Die Flasche zerbrach, er erlitt eine Platzwunde.

Was danach kam, ist bemerkenswert. Die Anklage gegen die 35-Jährige war in nur zwei Monaten fertig, schon Ende August wurde das Verfahren vor Gericht eröffnet. Passiert ist aber nichts. Der „Geschädigte“ war nicht aufzutreiben, untergetaucht, obdachlos – und nicht zuletzt auch noch in Haft. Unter anderem soll er seine Großmutter brutal angegriffen und allein dafür mehr als zwei Jahre gesessen haben.

„Einstellen?“, fragte die Richterin daher, nachdem sie mit der Angeklagten gesprochen hatte, die noch heute sichtlich unter der Sache leidet. Doch da machte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Die Angeklagte habe mit einem „Werkzeug“ in einer Situation zugeschlagen, die keine Notwehr rechtfertigte. Das Verfahren wurde schließlich „vorläufig eingestellt“ – gegen eine Geldauflage von 200 Euro.

