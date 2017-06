Warn-App für die Stadt Die Stadt macht bei der landkreisweiten Info mit.

© Clauduia Hübschmann

Stadt und Feuerwehr nutzen ab sofort das Informations- und Warn-System für die Bürger. Entwickelt von einer Lüneburger Internetagentur stellt der Landkreis Meißen dieses Nachrichtensystem den Kommunen kostenfrei zur Verfügung. In kritischen Situationen soll es als aktuelles und zuverlässiges Kommunikationsmittel für die Bevölkerung zum Einsatz kommen. Damit können Tablet- und Handynutzer bei lokalen Ausnahme- und Notfällen schnell und zuverlässig informiert und gewarnt werden. Die kostenfreie App kann über den Google Play Store (Android) oder den App Store (IOS) heruntergeladen werden. Nach der Installation entscheidet der Nutzer, über welche Ereignisse, in welchem Ort und in welchem Umkreis zu seinem derzeitigen Standort er Meldungen erhalten will – auf Wunsch mit zusätzlicher Push-Benachrichtigung. Die App bringt Warnhinweise etwa bei Tornado, Hochwasser und Bombenentschärfungen, ermöglicht eine Ortungsfunktion sowie das Absetzen eines Notrufes bei Polizei und Feuerwehr. Gespeist wird die Datenbank von Rettungsleitstellen, Katastrophenschutzbehörden, Gemeinden und Städten. Die App ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Lautsprecherdurchsagen. (ulb)

