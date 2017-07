Warmspielen fürs Theaterfest Im Sebnitzer Theatre Libre laufen die Vorbereitungen zur 25-Jahr-Feier. Dafür werden überregionale Gäste erwartet.

„Stewardessen küssen besser“ ist ein Erfolgsstück des Theatre Libre. zu den Theatertagen Ende August ist es mit Gastauftritten zu sehen. © PR

Sächische Schweiz. Zur Feier seines 25-jährigen Bestehens richtet das Sebnitzer Theatre Libre ein großes Theatertreffen aus. Vom 25. August bis zum 27. August begrüßen die Theatermacher regionale und überregionale Theatergruppen, die ein ganzes Wochenende lang ihr Können vor dem Sebnitzer Publikum zeigen werden. Die Theatertage stehen unter der Schirmherrschaft der sächsischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange. Unterstützung erfahren die Theaterleute durch zahlreiche Sponsoren.

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die 30 Mitglieder des Vereins nutzen aktuell jede freie Minute, um allen Gästen ein erlebnisreiches Wochenende zu bereiten. Neben zahlreichen Überraschungen bietet das Theatre Libre dem Publikum am Sonnabend, dem 26. August, einen besonderen Höhepunkt. Das in der Vergangenheit mehrfach ausverkaufte Stück „Stewardessen küssen besser“ wird noch einmal in einer ganz besonderen Version aufgeführt. Eine Spielleiterin und ein Spielleiter von befreundeten Theatergruppen aus Großenhain und Stollberg werden in dieser einmaligen Inszenierung die Rollen der Französin und des Bernhards einnehmen und das Publikum zum Lachen bringen.

Zum Inhalt des Stückes: Bernhard liebt es, von schönen Frauen umgarnt zu werden. So führt er nicht nur ein aufregendes Doppelleben, sondern spielt gleich mehreren Frauen vor, sie wären die Einzige an seiner Seite. Doch dieses Wechselbad der Gefühlswelt fordert einen hohen logistischen Aufwand, denn jede der Damen hat andere Gewohnheiten. Bernhard bekommt zunehmend Schwierigkeiten, die Flugpläne der für diverse Airlines fliegenden Stewardessen unter einen Hut zu kriegen. (SZ)

„Stewardessen küssen besser“ am 26. August in der Stadthalle Sebnitz. Karten: info@theatre-libre.de

