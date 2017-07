Warmmachen für Olympia Im Eiskanal finden wichtige Vorbereitungsrennen für den Saisonhöhepunkt statt. Vorher ist aber noch etwas zu tun.

Im Altenberger Eiskanal finden auch in der kommenden Saison hochkarätige Wettbewerbe statt, hier Susanne Kreher vom BSC Sachsen Oberbärenburg. © Archiv: Egbert Kamprath

Die Osterzgebirgler bereiten sich bereits auf die bevorstehende Wintersaison vor. Zumindest im Altenberger Kohlgrund, dort, wo die Rennschlitten- und Bobbahn steht, werden schon Vorbereitungen getroffen. Bevor die Kältemaschinen angeschaltet werden können, wird der Eiskanal über die Sommermonate in Schuss gebracht.

Der Landkreis als Eigentümer der Sportstätten gibt mithilfe von Zuschüssen von Bund und Land jährlich rund 725 000 Euro für Bauunterhalt und Investitionen aus – vorausgesetzt, der Haushalt lässt das zu. Jetzt sind wie schon in Vorjahren vor allem die Kurven an der Reihe. Die bekommen ein Dach, damit Wind und Schnee vom Eiskanal abgehalten werden, erläutert Claudia Reuter vom Bahnbetreiber, der Wintersport Altenberg GmbH. Damit werden fairere Wettkämpfe für die Sportler möglich, da die äußeren Bedingungen während eines Rennlaufes konstanter sind. Zudem haben es die Bahnarbeiter dann etwas leichter, das Eis zu profilieren, fügt Frau Reuter hinzu, also die insgesamt 1 411 Meter lange Strecke mit ihren Geraden und 17 Kurven schön herauszuarbeiten und damit die Bahn schnell und sicher zu machen. Nachdem im Vorjahr die Kurven eins und zwei sowie fünf und sechs überdacht wurden, sind nun im oberen Bereich weitere Bauarbeiten im Gange. Damit werden die nächsten Bahnabschnitte überdacht. Bis September müssen die Maßnahmen fertig sein, weil dann tatsächlich schon die nächste Eiszeit im Osterzgebirge beginnt.

Die Wintersport Altenberg GmbH plant, die Kältemaschinen am 10. Oktober anzuschalten. Das wird eine ganz besondere Saison. Im südkoreanischen Pyeongchang finden vom 9. bis 25. Februar nächsten Jahres die Olympischen Winterspiele statt. Darauf richten die Spitzenathleten ihren Kompass aus. Und dabei spielt die Eisschlange in Altenberg in der Vorbereitung eine wichtige Rolle.

Erneut treffen sich die besten Kufensportler der Welt mehrfach im Osterzgebirge, um sich in Form zu bringen und im Vergleich mit der Konkurrenz an Technik und eigener Leistungsfähigkeit zu feilen. „Der Wettkampf-Kalender der internationalen Verbände ist nun bestätigt“, sagt Claudia Reuter. Die Fans und natürlich auch die Vertreter der Tourismusbranche dürfen sich in der olympischen Saison auf fünf international hochkarätige Wettbewerbe freuen.

Auftakt ist mit dem Europacup im Bob vom 19. bis 25. November. Danach geht es im fliegenden Wechsel mit den Rennrodlern weiter. Die weltbesten Sportler kommen zum Rennrodel-Weltcup vom 27. November bis zum 3. Dezember. Gleich im neuen Jahr sind Bob- und Skeletonpiloten zu Gast, ebenfalls zu einem Weltcup, der vom 1. bis 7. Januar auf der Altenberger Bahn ausgetragen wird. Danach übernehmen die Skeletonpiloten, die hier um den Interkontinentalcup und den Europacup fahren. Schließlich werden noch die Nachwuchstalente im Rennrodeln erwartet. Die Junioren fahren im Kohlgrund vom 29. Januar bis zum 4. Februar um den Weltmeistertitel.

