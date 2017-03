Warmmachen für die Oberschule Viertklässler der Grundschulen konnten in Sebnitz schon einmal ausprobieren, was sie künftig an der Oberschule erwartet.

Erhitztes Glas lässt sich verformen. Aaron, aktuell in der 4. Klasse, konnte das beim Tag der offenen Tür an der Knöchel-Oberschule testen. © Dirk Zschiedrich

Am Mittwoch endete in Sachsen die Anmeldefrist für die weiterführenden Schulen. Die Eltern der aktuellen Viertklässler mussten sich bis dahin entscheiden, ob sie ihre Kinder im kommenden Schuljahr auf die Oberschule oder aufs Gymnasium schicken wollen. An der Sebnitzer Oberschule „Am Knöchel“ nutzten viele den Tag der offenen Tür am Sonnabend dazu, sich ein Bild von der Schule zu machen oder ihre Kinder direkt anzumelden. Rund 200 Besucher waren vor Ort, schätzt Schulleiter Jörg Hubert, darunter neben den Viertklässlern und ihren Eltern auch viele ehemalige Schüler, welche die Gelegenheit für ein Wiedersehen nutzten. Die derzeitigen Oberschüler präsentierten in einer Hobbyschau, womit sie sich außerhalb des Unterrichts beschäftigen – und das ist eine Menge, wie Schulleiter Hubert berichtet. Die Palette reicht von Jugendfeuerwehr über verschiedene Sportarten, Modelleisenbahn und viele künstlerische Beschäftigungen wie Malen bis hin zum Reiten, was die jungen Gäste mit zwei Ponys auf dem Schulhof direkt ausprobieren konnten. (SZ)

zur Startseite