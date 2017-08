Handball am Wochenende Warmlaufen für die Liga Mit Pokalspieltag auf allen Ebenen: Am Wochenende wird auf allen Ebenen der Vorstart zur Punktspielsaison vollzogen.

Jessica Eisold und die Frauen der HSG Neudorf/Döbeln wollen in Schneeberg ihre tolle Leistung vom Testspiel gegen Landesmeister Radeberger SV bestätigen und in die zweite Sachsenpokalrunde einziehen. © Dirk Westphal

Es geht wieder los – endlich! Rund vier Monate nach den letzten Punkt- beziehungsweise Pokalspielen dürfen die Männer- und Frauenmannschaften der Region fast ausnahmslos erstmals unter Wettkampfbedingungen unter Beweis stellen, wie sie sich in den vergangenen Wochen auf die neue Saison vorbereitet haben. Dabei sind Überraschungen sicher genauso an der Tagesordnung wie Favoritensiege. Langweilig jedenfalls wird dieser Aufgalopp mit vielerorts neuen Gesichtern keineswegs.

Sachsenpokal Männer

Die HSG Neudorf/Döbeln hat mit dem Auswärtsspiel bei der SG Oberlichtenau eine dankbare Auftaktaufgabe zum Start ins neue Spieljahr bekommen. Der Gastgeber aus der Ostsachsenliga wird zwar ehrgeizig gegen den zwei Klassen höher spielenden Kontrahenten auftreten, aber spielerisch liegen alle Vorteile beim Sachsenligisten. Auch wenn zu Spieljahresbeginn sicher noch nicht alles optimal laufen wird, ist der Gast der klare Favorit und wird sich keine Blöße geben. Das Weiterkommen in die nächste Runde ist einfach Pflicht und es ist nicht vorstellbar, dass das misslingt. So sieht das auch der neue Trainer Thomas Schneider. „Eine Runde weiter kommen und eine Woche vorm Punktspielstart mit dem Derby gegen Riesa/Oschatz einen guten Start in die Pflichtspiele hinlegen, um zu schauen, wie die neuformierte Mannschaft funktioniert“, sagte er dem Döbelner Anzeiger und dass personell so weit alles an Deck wäre.

Der Leipzig-Pokalsieger und Verbandsligaaufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II spielt zu Hause gegen den HC Glauchau/Meerane II. Dieses Spiel wird gleich eine echte Bestandsprobe für die Gastgeber. Mit dem HC reist der Meister der beiden vergangenen Spieljahre aus der Verbandsliga West in Döbeln an und beide Kontrahenten sehen sich später auch in der Punktrunde wieder. Die Gäste gehen als Favorit in dieses Spiel, was den Mittelsachsen sicher nicht ungelegen kommt. Die HSG kann unbelastet aufspielen, denn der Erfolg wird eher vom Staffelkrösus der Vorjahre erwartet. Es wäre für den Leipzig-Pokalsieger auch kein Beinbruch, wenn er dieses Spiel abgeben müsste. Lehren für die kommende Verbandsligasaison können schon aus dem Verlauf der Partie gezogen werden. Eine interessante Begegnung, in der die HSG ihre Außenseiterchance couragiert angehen wird. „Wir haben nichts zu verlieren“, sagte der ebenfalls neue Trainer Marc Süße und fügte an: „Die Jungs werden in diesem Spiel merken, wie das Niveau auf dieser Ebene ist, und sehen, wo sie stehen.“

Bezirksmeister und Vizepokalsieger VfL Waldheim 54 II hat mit der HSG Rottluff/Lok Chemnitz ebenfalls einen Verbandsligisten zu Gast. Gegen das Mittelfeldteam der Verbandsliga West werden sich die Waldheimer vor heimischer Kulisse bestimmt einiges ausrechnen. Und bei eigener sehr guter Leistung dürften die VfL-Männer auch Chancen für das Weiterkommen besitzen. „Wir wollen uns mit den Leuten, die uns zur Verfügung stehen, so gut wie möglich verkaufen“, sagte VfL-Trainer Thomas Berger und fügte an: „Der Pokal besitzt eigene Regeln und zu Hause wollen wir natürlich gewinnen, auch wenn wir keinen Druck haben.“

Sachsenpokal Frauen

Beim Verbandsligisten SV Schneeberg bestreitet die HSG Neudorf/Döbeln den Auftakt in das neue Spieljahr. Eine anspruchsvolle, aber auch lösbare Aufgabe für den Sachsenligisten. Die soliden Erzgebirglerinnen sind in heimischer Halle ein sicher unbequemer Kontrahent, aber spielerisch ist die HSG das stärkere Team und das sollte sich letztendlich auch mit dem Überspringen dieser ersten Pokalhürde erweisen. Das wäre dann auch der erste Schritt für das bestimmt wieder angestrebte Ziel Finalteilnahme in heimischer Halle. „Wir gehen als absoluter Favorit ins Spiel und müssen unsere Leistung abrufen. Aber: Es ist eine eklige Anwurfzeit, eine schwierige Mannschaft und eine lange Anfahrt. Aber wir sind gut drauf und müssen das Spiel ziehen“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der praktisch mit voller Kapelle anreist.

Leipzig-Pokalsieger HSG Neudorf/Döbeln II empfängt die SG HV Chemnitz 2010 III. Gegen den Verbandsligisten hat die HSG nichts zu verlieren, sondern kann mit einer ordentlichen Leistung den Favoriten durchaus richtig fordern. Der HV wird nicht den Fehler begehen und den Bezirksligisten unterschätzen. Somit ist damit zu rechnen, dass beide Teams hochmotiviert den Erfolg suchen. Ein Sieg der Gäste wäre völlig normal, die HSG kann mit einer überdurchschnittlichen Leistung aber auch für eine Überraschung sorgen. HSG-Trainer Dietmar Sperling sagte: „Wir wollen so gut wie möglich spielen, ob wir gewinnen, wissen wir nicht. Es ist ein Gradmesser, den wir versuchen so eng wie möglich zu gestalten.“ Personell steht dem Trainerteam der komplette Kader zur Verfügung.

Leipzig-Pokal Männer

Bei Roter Stern Leipzig ist der VfL Waldheim II in der 1. Runde im Leipzig-Pokal zu Gast. Die Messestädter spielen in der Leipziger Kreisklasse und damit drei Klassen tiefer als der amtierende Bezirksmeister und Vizepokalsieger aus Waldheim. Damit ist auch klar, dass der VfL als eindeutiger Favorit in diese Begegnung geht. Alles andere als ein Weiterkommen wäre schon mehr als sensationell und übersteigt auch alle Vorstellungskraft. Die Zschopaustädter werden mit einer ordentlichen Leistung dieses Spiel deutlich für sich entscheiden.

Die Aufgabe für den SV Leisnig 90 beim SV Turbine Leipzig erscheint dagegen wesentlich schwieriger. Der Gastgeber ist nach dem Bezirksligaabstieg und der darauf folgenden Auflösung der Spielgemeinschaft mit dem USC darum bemüht, sehr schnell wieder eine ansprechende Verfassung zu erreichen. Gelingt das Turbine schon in diesem Pokalspiel, dann muss Leisnig mit starkem Widerstand rechnen. Andererseits hat der SVL in der Vorsaison konstant auf hohem Niveau gespielt und auch auswärts erfolgreich abgeschnitten. Wer von beiden Teams zum Saisonstart die bessere Form zeigt, wird den Kontrahenten aus dem weiteren Pokalgeschehen verbannen.

Bezirkspokal Chemnitz Frauen

Die HSG Muldental 03 empfängt die HSG Langenhessen/Crimmitschau. Das wird für die Einheimischen eine schwere Aufgabe. Die Gäste kommen als Tabellendritter der Bezirksligavorsaison nach Roßwein und sie sind gegen den Bezirksklassenvertreter als Favorit anzusehen. Spielerisch ist der Gast als das bessere Team einzustufen und das dürfte auch dazu führen, dass die Muldentaler nur geringe Chancen auf einen vollen Erfolg anmelden können. Soll die Überraschung gelingen, dann muss Muldental schon eine sehr gute Leistung abliefern und alles optimal laufen.

Kreispokal Mittelsachsen Männer

Der VfL Waldheim 54 III empfängt den Burgstädter HC II. Die Gäste aus der Chemnitzer Kreisliga sind ein unbekannter Kontrahent. Der VfL muss damit rechnen, dass er auf eine spielerisch gleichwertige Mannschaft trifft. Es kommt also darauf an, im ersten Spiel der neuen Saison schon in ansprechender Verfassung aufzutreten. Wenn das gelingt, dann sollte für die Zschopaustädter auch ein Weiterkommen im Kreispokal möglich sein. Die zwei weiteren Spiele mit Beteiligung von Teams aus der Region Döbeln, SV Leisnig 90 II gegen HV 90 Klingenthal und SG Rotation Borstendorf gegen HSG Muldental, werden voraussichtlich Anfang Oktober nachgeholt.

