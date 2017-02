Warmes Mittagessen für wenig Geld Fast 1 300 Anträge auf Unterstützung zum Mittagessen gingen 2016 beim Landratsamt ein. Der Trend geht weiter zurück.

Kinder und Jugendliche, egal aus welchen familiären Verhältnissen sie kommen, haben ein Recht darauf, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Weil manche Eltern dafür nicht genügend Geld haben, werden sie vom Staat unterstützt. Möglich ist das durch das Bildungs- und Teilhabepaket. Bis Mitte November 2016 wurden knapp 5 700 Anträge auf Unterstützung aus diesem beim Landratsamt eingereicht.

Am häufigsten ging es dabei um einen Zuschuss zum Schulbedarf (1 765) sowie zum Mittagessen in der Schule sowie im Kindergarten (1 286). Dies teilte Kreissprecher André Kaiser mit. Der Zuschuss beim Schulbedarf beläuft sich dabei auf maximal 100 Euro pro Schuljahr, beim Mittag bleibt den Eltern ein Eigenanteil von einem Euro pro Tag und Essen. Geld haben die Eltern zudem für die Teilnahme an mehrtägigen Klassenfahrten (675) sowie anderen Ausflügen mit der Schule oder dem Kindergarten (416) beantragt. Seit 2011 wird das Bildungs- und Teilhabepaket immer seltener in Anspruch genommen. 2016 gingen 2 592 Anträge weniger ein als noch vor fünf Jahren. In Anspruch nehmen können die Unterstützung Empfänger von Sozialhilfe, Wohngeld sowie des Kinderzuschlages nach Bundeskindergeldgesetz. In Mittelsachen leben rund 6 000 Personen, die Anspruch auf die Hilfe haben. Etwa ein Drittel hat diese 2016 auch genutzt. (DA/mf)

