Warmer September rettet Freibadesaison Allein der September brachte ein Viertel der Badegäste. Viele andere Freibäder hatten schon geschlossen.

Kinder rutschen beim Badfest im Döbelner Freibad. Die Veranstaltung war nicht besonders gut besucht, aber die gesamte Badesaison verlief recht zufriedenstellend. © Dietmar Thomas

Ein glückliches Händchen hatte das Döbelner Stadtbad mit der Entscheidung, die Freibadesaison in diesem Jahr bis 16. September zu verlängern. Die warmen Tage im September sorgten noch einmal für einen Besucheransturm – allein in den letzten zwei Wochen seien noch einmal 5000 bis 6000 Besucher gekommen, sagte Stadtwerkechef Gunnar Fehnle. „Wir haben Dankesmails bekommen, weil wir noch geöffnet hatten.“ Abends sei unter Flutlicht gebadet worden. „Wir haben eine neue Besuchergruppe: die Nachtbader“, meint Fehnle schmunzelnd.

Die Freibäder in Roßwein und Gebersbach hatten die Saison schon beendet, was den Döbelnern zusätzliche Besucher brachte. Insgesamt sind in diesem Jahr rund 28 000 Menschen ins Freibad gekommen. Das war angesichts des wechselhaften Wetters im Sommer nicht vorauszusehen. „Wenn es heiß wird, brauchen die Leute immer erst zwei bis drei Tage, ehe sie ins Bad gehen“, sagte Fehnle. Im Rekordhitzejahr 2015 waren es nur rund 1 000 Besucher mehr gewesen.

Nicht so gut besucht war das Badfest, was die Stadtwerke nicht davon abhält, im kommenden Jahr wieder eines als Familientag zu organisieren. Dazu soll mit den Wohnungsgenossenschaften gesprochen werden, sagte Fehnle. „Wir werden auch mehr Werbung machen. 23 Grad Wassertemperatur werden zum Familientag garantiert.“ Zu Not könnte man zuheizen.

Als positiv bewertet Fehnle auch die Versorgung der Gäste mit Essen und Trinken. Die Stadtwerke hatten das Bistro im Stadtbad und damit auch die Versorgung im Freibad in eigene Regie übernommen. „Wir haben einen Koch eingestellt, es gibt hochwertige Kost“, sagte Fehnle. Das habe einen positiven Effekt: Der Umsatz sei gestiegen. „Das Bistro wird gut angenommen und von den Gästen gelobt“, sagte Fehnle.

