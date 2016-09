Warmer Herbst macht Karpfen fett Der Wachauer Teichwirt Frank Herrich rechnet mit einer guten Ernte. Eine Fischart hat er erstmalig ausgesetzt.

Teichwirt Frank Herrich aus Wachau hält einen seiner Karpfen in den Händen. Wegen der vergleichsweise hohen Temperaturen futtern die Tiere immer noch. © Willem Darrelmann

Im Teich von Frank Herrich in Wachau blubbert es schon mächtig. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass viele Karpfen und Schleien herangewachsen sind. „In diesem Jahr gibt es eine Besonderheit. Durch das langanhaltende schöne Wetter ist das Wasser im Teich noch sehr warm. Dadurch fressen die Fische immer noch. Normalerweise haben sie um diese Zeit die Nahrungsaufnahme schon eingestellt“, erzählt der Fischwirt. „Das verspricht in diesem Jahr eine gute Ernte.“

Allerdings weiß er noch nicht, was ihn wirklich zum Fischzug erwartet. „Fischotter und Reiher sind oft am Teich anzutreffen. Mal sehen, was sie uns übriglassen.“ Auch die Größe der Tiere lässt sich zurzeit schwer abschätzen. „Selbst wenn wir einen Probefang machen, kann man nur bedingt auf die anderen Tiere schließen.“ Erstmals hat er Zander in seinem Teich ausgesetzt. „Es ist ein Versuch. Mal sehen, ob sie eine ordentliche Größe erreicht haben. Gut gelungen ist bereits ein Versuch mit Stören. „Beim vergangenen Abfischen haben wir Exemplare von fast 90 Zentimeter Länge herausgeholt.“ Aus Herrichs Teich werden die Tiere auf eine Art aus dem Wasser geholt, wie sie einmalig in der Gegend ist. „Das geschieht mithilfe eines Fischkastens. Den hat der Großvater meiner Frau erfunden“, erzählt Frank Herrich. 1932 hob er an der tiefsten Stelle des Gewässers eine Grube aus und setzte eine mit Löchern versehene Eichenkiste ein. „Wenn wir das Wasser des Teiches ablassen, dann sammeln sich dort die Fische, und wir müssen sie nur noch herausholen.“

Teich vom Schlossbesitzer gekauft

Die Familie betreibt bereits in der dritten Generation die Teichwirtschaft in Wachau. „1932 kaufte mein Großvater Arthur Kiesling das Gewässer vom letzten Besitzer des Wachauer Schlosses, Gotthelf Kühne. Das war in seinem Testament so festgelegt“, erzählt Renate Herrich. 2 000 Reichsmark kostete das damals. Großvater und der Schlossherr kannten sich sehr gut. Arthur Kiesling betreute die Wasseranlage des Schlosses. Damit war der Teich in guten Händen. Der neue Besitzer machte sich unverzüglich ans Werk. Er entschlammte das Gewässer und baute einen Damm zwischen Teich und Orla. So gelangten keine Sedimente mehr in das Gewässer. Das Wasser bezog der Teich jetzt nur noch aus den sechs Quellen auf seinem Grund.

Überhaupt muss er ein findiger Mann gewesen sein. „Sein Haus an der Teichstraße, in dem wir auch jetzt noch wohnen, war das erste mit fließendem Wasser im Dorf“, erzählt Frank Herrich. Nach seinen Worten hat sein Vorfahre an der Orla eine Pumpe mit einem Wasserrad verbunden. Damit wurde dann das Brunnenwasser in einen großen Behälter unter dem Dach gepumpt. „Das kleine Becken, in dem sich das Wasserrad gedreht hat, gibt es heute noch.“ Die Fische der Herrichs waren zu allen Zeiten begehrt. So auch bei den sowjetischen Soldaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier stationiert waren. Sie stellen den Fischdiebstahl unter Strafe. Das entsprechende Verbotsschild in deutscher und in russischer Sprache hängt noch heute im Hof der Herrichs.

Fischzug am 8. Oktober

Zurzeit bereitet die Familie das Abfischen am 8. Oktober vor. So werden die Becken gereinigt, in die die Fische nach Ablassen des Teiches kommen, gereinigt. Außerdem überdachen wir ja bekanntlich jedes Jahr unseren Innenhof, damit Regen uns nichts anhaben kann. Mit diesen Arbeiten beginnen wir jetzt.“ Außerdem werden demnächst zahlreiche Forellen und Welse angeliefert. „Sie werden von uns ausgenommen und geräuchert. Zum Fischzug am 8. Oktober sind sie dann frisch im Angebot.“ An dem Tag heißt es für die ganze Familie Ärmel hochkrempeln. „Dann helfen uns unsere Kinder und auch die Enkel. Insgesamt sind wir zu zwölft.“ Ab 8 Uhr werden die Karpfen, Schleie und Störe aus dem Teich geholt. Ab 9 Uhr verkaufen die Herrichs die Fische. Außerdem gibt es Fischsuppe und -semmeln. Im Angebot sind auch in diesem Jahr wieder Graskarpfen. „Manche sind ganz verrückt danach und wollten schon Vorbestellungen aufgeben. Dabei wissen wir überhaupt noch nicht, wie viele Fische von der Sorte drin sind.“

