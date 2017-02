Warme Worte in kalten Zeiten In Warschau muss Kanzlerin Merkel Streicheleinheiten verteilen und zugleich Kritik üben. Keine einfache Mission.

Polens Regierungschefin Beata Szydlo begrüßt Bundeskanzlerin Angela Merkel in Warschau. Ganz so herzlich, wie das Foto vermuten ließe, ist das Verhältnis der beiden allerdings nicht. Seit dem Amtsantritt der national-konservativen Regierung in Polen knirschte es mehrfach unüberhörbar zwischen Warschau und Berlin. © reuters

Immerhin: In einem Punkt waren sich die beiden Frauen schon mal einig. Polens Regierungschefin Beata Szydlo will mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in europapolitischen Fragen künftig eng kooperieren. Als Themenfelder nannte sie am Dienstag nach einem Treffen mit Merkel in Warschau die in der EU heftig umstrittene Migrationspolitik und die Verteidigungspolitik. „Wir werden sehr eng zusammenarbeiten“, so Szydlo.

Merkel bedankte sich freundlich, indem sie ihrer polnischen Kollegin eine weitere Erhöhung der Verteidigungsausgaben zusagte. Derzeit gibt Deutschland nur 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür aus. Das in der Nato vereinbarte Ziel liegt bei zwei Prozent. Und auch Merkel sprach von einer „Vielzahl von Gemeinsamkeiten“ mit Polen in der Europapolitik. Angesichts der Debatten über die Zukunft der EU nach dem Austritt Großbritanniens bemüht sich Merkel sichtlich um einen engen Draht zu Warschau, weil sie nach dem Votum der Briten die anderen 27 EU-Staaten dringend zusammenhalten will.

Für Deutschland ist Polen im Osten der EU so wichtig wie Frankreich im Westen. Funktioniert diese Achse, ist viel für den Zusammenhalt der EU getan. Und das deutsch-polnische Verhältnis war schon einmal besser. Das derzeit größte Problem zwischen beiden Ländern ist wohl, dass mit dem Amtsantritt der rechtskonservativen Regierung in Polen und deren Umgang mit Rechtsstaatlichkeit und Medien sowie dem massiven Widerstand gegen Merkels Flüchtlingspolitik das Vertrauensverhältnis gelitten hat.

Zudem ist auch das persönliche Verhältnis zu Beata Szydlo kein einfaches. Schon das Kennenlernen begann frostig. Szydlo hatte zu ihrem Antrittsbesuch im Februar 2016 Merkel in einem Interview vorgeworfen, dass Deutschland durch die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin außer Kontrolle geraten und Europa instabil geworden sei. Im Moment aber ist die Stimmung besser. Szydlo meint, in der Zwischenzeit sei viel passiert – etwa das Zustandekommen des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei. Und Merkel sprach im August vorigen Jahres von einer freundschaftlichen Atmosphäre und dankte der „lieben Beata“ für konstruktive Gespräche. Die so Gelobte hatte zuvor ungewohnt pragmatisch gesagt: „Wir müssen die Themen suchen, die uns verbinden, nicht die, die uns teilen.“

Die vorab in Berlin geäußerten Erwartungen deutscher Politiker an den Besuch der Kanzlerin glichen einer Quadratur des Kreises: Die Kanzlerin solle die Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit offen ansprechen, hieß es, aber zugleich das Verhältnis beider Länder wieder verbessern. Auch deshalb hielt sich Merkel mit direktem Tadel an Polens undemokratischer Innenpolitik bisher zurück. Kritik an umstrittenen Reformen, mit denen die Regierungspartei PiS laut ihren Kritikern Polens Demokratie untergräbt, überlässt die Kanzlerin deswegen lieber der EU-Kommission. Die führt gerade ein Verfahren wegen möglicher Verstöße Polens gegen die Rechtsstaatlichkeit. Der Vorwurf: Die PiS-Regierung habe nach ihrem Amtsantritt das Verfassungsgericht sowie öffentlich-rechtliche Medien unter ihre Kontrolle gebracht.

Merkel sprach das Thema an. Vorsichtig diplomatisch zwar, aber unüberhörbar und eindeutig in der Aussage. Sie betonte die Bedeutung einer unabhängigen Justiz und unabhängiger Medien, indem sie nach dem Gespräch mit Szydlo die geschichtliche Rolle der freien polnischen Gewerkschaft Solidarnosc in der Zeit des Sozialismus hervorhob. „Solidarnosc hat auch mein Leben geprägt“, betonte Merkel und fügte hinzu: „Aus dieser Zeit wissen wir, wie wichtig plurale Gesellschaften sind.“

Die PiS-Oberen um Parteichef Jaroslaw Kaczynski, Polens eigentlichem politischen Strippenzieher ohne offizielles Amt, wird diesen Hinweis auf die eigene Geschichte zwar kaum begeistert haben. Aber auch Warschau muss sich derzeit um ein besseres Verhältnis zu Berlin und Paris bemühen, weil es beide Staaten für seine Europapolitk braucht. Denn der EU-Austritt Großbritanniens bringt Polen um seinen – nach eigenen Angaben – wichtigsten bisherigen EU-Verbündeten, der mit Forderungen nach mehr Souveränität der Parlamente und als Land außerhalb der Eurozone ähnliche Ansichten vertrat. Zudem kann sich Warschau auch auf die Unterstützung seines wichtigen Militärpartners USA unter dem neuen Präsidenten Trump nicht mehr unbedingt verlassen.

Beim anschließenden Treffen mit Kaczynski wollte die Kanzlerin daher wohl vor allem erfahren, ob sich die Länder über eine gemeinsame Linie in Europas zukünftiger Politik einig werden können. Was bei dem Gespräch herauskam, bleibt erst einmal geheim. Kaczynski hatte im Vorfeld eine grundlegende Reform der Europäischen Union gefordert. Nur so könne die EU überleben Wenn US-Präsident Donald Trump sage, Europa nutze nur Deutschland, würde das leider „zum größten Teil stimmen“, meckerte der Pole und fügte gleich noch hinzu: „Frau Merkel ist absolut die Nummer eins in der EU, und das ist keine gesunde Situation.“ Er forderte eine Änderung der EU-Verträge – mit einer Stärkung der Nationalstaaten und reduzierten Kompetenzen der Union. (dpa/SZ)

