Warme Plätze für Obdachlose

Noch bis zum Ende der Woche soll es bitterkalt in Dresden bleiben. Die Stadt hat für Obdachlose vorgesorgt. Schon zu Beginn der Wintersaison sei für die Zeit bis Anfang April die Kapazität an Notschlafplätzen ausgebaut worden, teilt die Verwaltung im Rathaus mit. Es stehen insgesamt 15 Plätze zur Übernachtung zur Verfügung. Die Notbetten ergänzen von 22 bis 7 Uhr die Übergangswohnheime. In diesen stehen den Menschen ausgestattete Küchen zur Verfügung, in denen sie sich selbst versorgen und warme Getränke sowie Mahlzeiten zubereiten können.

Auch die Hilfsorganisationen packen an: Die Heilsarmee Dresden führt in diesen Nächten ihre Kältestreifen durch, um wohnungslose Menschen aufzusuchen und heiße Getränke sowie Schlafsäcke anzubieten. Zudem bieten die kirchlichen Nachtcafés täglich um die 20 Schlafplätze für Obdachlose an, die aus unterschiedlichen Gründen keine städtischen Angebote nutzen. Sie erhalten Abendessen und Frühstück. Dafür zahlen sie einen Euro. (SZ/jv)

