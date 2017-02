Warme Klänge an kalten Wintertagen Ein junges Musik-Duo kommt in den Winterferien nach Ottendorf. Ihr Programm reicht von Barock bis Pop.

Das junge Musik-Duo aus Dresden und Kopenhagen ist am 19. Februar in Ottendorf-Okrilla zu Gast. Sie spielen Werke für Klavier und Violoncello. © PR

Herzerwärmende Klänge wollen in den kalten Wintertagen zwei junge Musikabsolventinnen aus Kopenhagen und Dresden präsentieren. Sie laden zum Kammermusikabend in das Gemeindezentrum Ottendorf-Okrilla ein. Die jungen Musikerinnen spielen Werke für Klavier und Violoncello. Das Kammermusik-Duo, bestehend aus der dänischen Cellistin Ida J. K. Riegels und der Pianistin Theresa Haupt, präsentiert dabei Werke von Antonio Vivaldi, Franz Schubert und Pjotr I.Tschaikowski sowie Musik des argentinischen Tango-Erneuerers Astor Piazzolla.

Kennengelernt haben sich die beiden Frauen im Jahr 2014, als Theresa Haupt noch während ihres Studiums ein Gemeindepraktikum in Kopenhagen absolvierte. Inzwischen ist Theresa Haupt, die an der Hochschule für Kirchenmusik in Dresden studierte, Diplom-Kirchenmusikerin und Regionalkantorin im Kirchenkreis Schlesische Oberlausitz. Ida Johanne Kühn Riegels stammt aus Dänemark, studierte am Königlich Dänischen Musikkonservatorium und ist freischaffende Cellistin und Blockflötistin. Als Solistin und Kammermusikpartnerin war sie schon in vielen Ländern Europas, Asiens und Amerikas zu Gast.

Schon beim ersten gemeinsamen Musizieren verband die Musikerinnen eine Nähe, gegenseitige Sympathie und tiefe Verbundenheit durch die Musik, sodass die beiden seither schon viele Konzerte in Deutschland und Dänemark zusammen gestalteten. Ihr Programm reicht von Barock bis Pop, und ihr Wunsch ist es, durch Kammermusik aus aller Welt die Kirchen zum Klingen zu bringen – und in diesem konkreten Fall das Ottendorfer Gemeindezentrum (Kirchstraße 2). Das Konzert der beiden Musikerinnen findet am Sonntag, dem 19. Februar, um 17 Uhr statt. Einlass ist bereits um 16.15 Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse sechs Euro, für Ermäßigte vier Euro.

