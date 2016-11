Warmduscher zahlen weniger Der Mieterverein Meißen hat jetzt die Betriebskosten im Raum Döbeln analysiert. Dabei kam Erstaunliches heraus.

Bei 1,50 DM pro Quadratmeter und Monat lag der Durchschnitt der Betriebskosten im Jahr 1991. Das hatten Eyk Schade und seine Kollegen vom Mieterverein Meißen und Umgebung anhand der Abrechnungen Hunderter Mieter ermittelt. Der Verein betreut auch Mieter in Mittelsachsen. Für den Landkreis gibt es erstmals solch einen Betriebskostenspiegel.

„Rechnet man alle denkbaren Betriebskostenarten mit den jeweiligen Einzelbeträgen zusammen, kann die sogenannte zweite Miete bis zu drei Euro pro Quadratmeter und Monat betragen“, so Mietervereinschef Eyk Schade. Der Betriebskostenspiegel für den Landkreis Mittelsachsen basiert auf rund 138 000 Quadratmeter Mietwohnungsfläche. Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung müssten bei Anfallen aller Betriebskostenarten 2 880 Euro jährlich aufgebracht werden, so Schade.

Heizöl deutlich billiger geworden

Die Kosten für Heizung und Warmwasser sind im Abrechnungsjahr 2014 erstmals seit langer Zeit gesunken. „Der Rückgang bei den sogenannten warmen Betriebskosten 2014 ist zum einen auf die wärmeren Wintermonate und damit auf einen reduzierten Energieverbrauch zurückzuführen“, erklärte der Chef des Mietervereins. Zum anderen sank der Preis für Heizöl um knapp acht Prozent, Fernwärme wurde um 1,3 Prozent preiswerter und der Gaspreis blieb nahezu unverändert.

Auch der Ausblick auf das Abrechnungsjahr 2015 sei rosig: Die Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 2015 dürften aus Mietersicht keine böse Überraschung enthalten – eher im Gegenteil. „Während bei den sogenannten kalten Betriebskosten keine nennenswerten Preissteigerungen aufgetreten sind, dürften die Heizkosten noch einmal gesunken sein“, erläuterte er. Hauptverantwortlich hierfür seien die um 23,1 Prozent gesunkenen Heizölpreise, die im Vergleich zu 2014 um 5,6 Prozent niedrigeren Preise für Fernwärme und die um 1,5 Prozent gesunkenen Gaspreise.

Ziel des Überblicks ist es, die Kosten für Wohnungssuchende und Mieter vergleichbar zu machen. So hat der Deutsche Mieterbund (DMB) nun auch die Zahlen für Sachsen veröffentlicht. In weiten Teilen ist die Abweichung im Vergleich zu Mittelsachsen marginal. Auffällig ist: Fürs Heizen zahlen die Mittelsachsen dennoch fünf Cent mehr gegenüber dem sachsenweiten Durchschnitt. Noch erheblicher ist der Unterschied bei den Preisen für Wasser inklusive Abwasser: Hier zahlen Mittelsachsen 13 Cent mehr. Der Sachsendurchschnitt liegt laut DBM bei 0,33 Euro.

Der Geschäftsführer des Meißner Mietervereins Eyk Schade sieht den Betriebskostenspiegel als wichtiges Hilfsmittel für Mieter und Vermieter gleichermaßen. Wenn etwa die Heizkosten deutlich zu hoch liegen, sei dies ein gutes Argument für die Mieter, beim Hausbesitzer darauf zu drängen, dass dieser das Gebäude besser gegen Wärmeverluste dämmt. Vermieter mit niedrigen Betriebskosten könnten mit diesem günstigen Angebot wiederum um neue Mieter werben. Gerade angesichts des hohen Leerstandes in vielen Städten sei dies ein sehr zugkräftiges Werbemittel.

Fehler in der Abrechnung

Flattert den Mietern die Betriebskostenabrechnung ins Haus, sollten sie diese stets prüfen, rät der Meißner Verein, der eine Außenstelle in Döbeln hat. Denn die Erfahrung habe gezeigt: Neben den Heiz- sowie Wasser- und Abwasserkosten treten Probleme beim Hausmeister- und Winterdienst auf. Wenn der Hausmeister das Schneeräumen übernimmt, kann der Vermieter nicht extra noch den Winterdienst abrechnen. Dasselbe gelte für die Gartenpflege. Erscheint den Mietern die Abrechnung zu hoch oder fehlerhaft, haben sie ein Jahr Zeit, um ihr Veto einzulegen.

Wer sich unsicher ist, kann sich bei einem besonderen Aktionstag am heutigen Donnerstag Hilfe beim Mieterverein holen. Er bietet diese kostenlose Plausibilitätsprüfung in Döbeln, Grimmaische Straße 14, von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr an. „Bitte die entsprechende Abrechnung, die Abrechnung des Vorjahres und den Mietvertrag mitbringen“, erklärte der Vereinsvorsitzende Eyk Schade.

