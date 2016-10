Warhol und Chagall in Radeberg Am Sonntag kommen auf Schloss Klippenstein Werke echter Malerstars unter den Auktions-Hammer.

Auch Werke des Leipziger Malers Wolfgang Mattheuer werden am Sonntag auf Schloss Klippenstein versteigert. Die große Kunstwelt in Radeberg!

Es liest sich wie eine Sensation – und es ist eigentlich auch eine! Am Sonntag kommen auf Schloss Klippenstein Werke von Malerstars wie Max Klinger oder Marc Chagall unter den Hammer. Dazu Grafiken von Andy Warhol, Wolfgang Mattheuer und Werner Tübke. Ein Hauch der großen Kunstwelt also, der da durch Radeberg weht. Möglich macht das Dr. Michael Ulbricht, der in Leipzig ein Buch- und Kunstantiquariat betreibt. Und der seit gut 20 Jahren an vielen spannenden Orten in ganz Deutschland regelmäßig Benefiz-Auktionen organisiert. „15 Prozent der Auktionssumme bleiben beim Schloss Klippenstein“, verrät der Leipziger. Und ist überzeugt, dass das Geld hier gut angelegt ist. „Ein tolles Schloss, eine sehr moderne, gute Ausstellung – da werden auch viele unserer Leipziger Kunstfreunde begeistert sein“, kommt Dr. Michael Ulbricht fast ein wenig ins Schwärmen.

Und der Leipziger hat durchaus das, was man einen Fan-Kreis nennen kann. Fans, die vor allem seine Angebote aus der als „Leipziger Schule“ bekannten Mal-Richtung um Künstler wie Neo Rauch zum Beispiel kommen. Fans, die dann gemeinsam mit dem Kunsthändler auf Reisen gehen. Sie schauen sich an den Orten um, die der Leipziger für seine Auktionen aussucht. Und natürlich kaufen seine Fans auch Kunst. „Wir haben preiswerte Angebote für junge Sammler, zum Beispiel für gut 40 Euro“, beschreibt Michael Ulbricht. Aber auch preisintensivere Werke gehören zu den Bildern, die auf Schloss Klippenstein unter den Auktions-Hammer kommen.

Ab 11 Uhr können die Bilder besichtigt werden, 15 Uhr startet dann die Auktion.

