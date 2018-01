Gerichtsbericht Waren die Rechnungen gefälscht? Eine Pädagogin sollte sich um die Finanzen eines alten Mannes aus Freital kümmern. Stattdessen bediente sie sich wohl selbst.

Hat sich die Pädagogin Geld mit falschen Rechnungen erschlichen? © Symbolfoto: Archiv SZ

Dresden/Freital. Wer hatte die Arbeiten rund um das Haus des Geschädigten erledigt? Verschlangen regelmäßiges Rasenmähen und das Stutzen der Hecke sowie kleinere Reparaturen am und im Gebäude tatsächlich gut 13 000 Euro in einem Jahr?

Mit diesen Fragen mussten sich Richterin und Schöffen am Amtsgericht in Dippoldiswalde zum zweiten Prozesstag gegen eine 54-jährige Frau aus Dresden beschäftigen. Die Pädagogin ist angeklagt, weil sie zwischen Dezember 2012 und Oktober 2014 insgesamt 30 900 Euro vom Konto des Geschädigten aus Freital abgehoben und unerlaubterweise für ihre Zwecke verwendet haben soll. Von 1997 bis zum Tod des Mannes Anfang 2015 als Betreuerin für ihn eingesetzt, hatte sie zwar eine Vollmacht für dessen Konten, musste aber jede Ausgabe gegenüber der zuständigen Behörde belegen. Und genau das konnte die Angeklagte zum Schluss nicht mehr.

Generell sei die Zusammenarbeit mit Andrea B. recht mühselig gewesen, sagte die zuständige Rechtspflegerin am ersten Verhandlungstag im Dezember vergangenen Jahres. Besonders Nachweise für die Verwendung zahlreicher Bargeldabhebungen habe sie oft nachfordern müssen. Da der Geschädigte dann aber immer schriftlich bestätigt hatte, dass alle Baraufwendungen in seinem Sinne getätigt worden seien, gab es für die Rechtspflegerin zunächst keinen Grund, misstrauisch zu werden. Stutzig wurde sie erst, als die Angeklagte für das Jahr 2013 keine Belege vorweisen konnte. Ihr sei die Tasche mit den entsprechenden Unterlagen aus dem Auto gestohlen worden, hatte sie damals erklärt. Da sich sein Zustand in der Zwischenzeit erheblich verschlechtert hatte, konnte der Geschädigte, der seit dem Jahr 2000 in einem Freitaler Pflegeheim untergebracht war, die Ausgaben nicht mehr gegenzeichnen. Nachforschungen brachten schließlich mehrere Ungereimtheiten zutage. So stellte sich heraus, dass Andrea B. entgegen ihren Angaben gar nicht so oft mit dem psychisch kranken Witwer zu dessen Haus in die Oberpfalz gefahren war, wie sie Unkosten dafür geltend gemacht hatte. Auch hatte Andrea B. immer sehr hohe Summen für Dienstleistungen wie Rasenmähen, Hecke schneiden und kleinere Ausbesserungen an diesem Haus – in einem Jahr sogar mehr als 13 000 Euro – abgerechnet. Die Quittungen, die sie dafür eingereicht hatte, trugen die Unterschrift eines Mieters.

Dieser bestätigte nun vor Gericht, dass er sich für die Dauer des Mietverhältnisses von 2003 bis Ende 2010 gegen einen Stundenlohn von 12 Euro um Haus und Grundstück gekümmert habe. Allerdings habe das nur wenige Stunden im Monat umfasst, erklärte er, sodass er im Schnitt 60 bis 80 Euro dafür bekommen hatte. Die immens hohen Abrechnungen, die die Angeklagte vorgelegt hatte und die seine Unterschrift tragen sollen, hatte der Mann nie zuvor gesehen. Auch stammten sie aus den Jahren nach seinem Auszug. Andrea B., die bis dahin zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, behauptet nun, dass sich ein ihr persönlich unbekannter Mann nach dem Wegzug des Zeugen um die Außenanlagen des Hauses gekümmert hatte. Den Kontakt zu ihm habe ihre inzwischen verstorbene Mutter hergestellt und aufrecht erhalten. Unabhängig davon, ob das stimmt, bleibt die Frage, warum die Angeklagte erst jetzt mit dieser Erklärung herausrückt. Auch ist unklar, wie ihr der ominöse Mann die Zahlungen quittiert haben soll, wenn sie ihm doch nie persönlich begegnet sein will. Auch ist nicht restlos geklärt, warum die Angeklagte in den letzten beiden Lebensjahren des Geschädigten weiterhin viel seines Bargeldes ausgegeben hatte, obwohl sie da schon keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Der Prozess wird fortgesetzt.

