Waren die 150 000 Euro für das Kriegerdenkmal wirklich nötig? Der Radeberger OB Lemm greift die Diskussion um die Kosten auf – und ist überzeugt, dass die Investition unbedingt wichtig war.

Am Volkstrauertag wurde das sanierte Denkmal übergeben. © Jens Fritzsche

Radeberg. Er kennt natürlich die Diskussion. „Es hat uns rund 150 000 Euro gekostet – und die Frage steht natürlich, ob wir nichts Wichtigeres mit dem Geld hätten tun können“, sagt Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) mit Blick auf die Debatte, die es im Vorfeld der Sanierung des sogenannten Kriegerdenkmals unterhalb der Stadtkirche an der Pulsnitzer Straße gegeben hatte.

Und Lemm ist überzeugt, dass es richtig war, das Geld genau dort zu investieren. Gerade mit Blick auf die aktuelle Lage in der Welt, gerade mit Blick darauf, dass schon wieder deutsche Soldaten an vielen Kriegsherden sozusagen „mitkochen“. Denn, untermauert das Stadtoberhaupt, „solche Denkmale zeigen eben auch ganz deutlich, wohin Kriege führen“, sprach er das Thema deshalb auch in seiner Rede beim Neujahrsempfang der Stadt an. Die Namen auf dem Denkmal sind schmerzliche Lücken, die der Kriegswahn im Ersten und später auch im Zweiten Weltkrieg in Radeberger Familien, ins Radeberger Leben generell, gerissen worden waren.

Das zunehmend verfallene Denkmal hatte zunächst vor allem die Historiker-Gruppe wieder stärker ins Blickfeld gerückt, die sich im Rahmen der „Radeberger Hefte zur Stadtgeschichte“ mit der Historie Radebergs befasst. Immer wieder hatten sie beharrlich gedrängt, die Stadt möge sich um dieses verwahrloste und immer weiter zuwuchernde Denkmal mitten im Herzen Radebergs kümmern. Und es tatsächlich wieder ins Herz rücken. Nicht nur ins sprichwörtliche. Zum Volkstrauertag wurde das sanierte Denkmal übergeben.

Liste als Grundlage

Und nun könnte das Ganze sogar ein Anfang sein. Und soll es auch. Denn auch eine Stadtratsmehrheit war im Zusammenhang mit dem Sanierungs-Beschluss für das Kriegerdenkmal der Meinung gewesen, die Verwaltung müsse sich generell einen Überblick über die Denkmale in der Stadt verschaffen. Wolfgang Seifert zum Beispiel, für die Freien Wähler im Stadtrat aktiv und auch einer der regelmäßigen Autoren der Radeberger Stadtgeschichtshefte, machte sich immer wieder dafür stark, eine solche Liste in Angriff zu nehmen und dann darüber nachzudenken, welche Prioritäten bei der Sanierung der Denkmale zu setzen seien. Einig waren sich die Stadträte außerdem, dass es notwendig erscheint, die einzelnen Denkmale dann mit Erklärungs-Tafeln auszustatten. So soll es den heutigen und nachfolgenden Generationen leichter gemacht werden, die Geschehnisse der Vergangenheit einzuordnen, an die die Denkmale erinnern. Im aktuellen Haushalt sind zunächst keine weiteren Gelder für das Thema eingeplant; aber in der Debatte um den kommenden Doppelhaushalt für 2019/2020 dürfte das Ganze wohl wieder auf den Tisch kommen. Nicht zuletzt, weil Radeberg 2019 ja bekanntlich auch sein 800. Stadtjubiläum feiert. Nicht ausgeschlossen also, dass dann sogar schon das eine oder andere Denkmal sozusagen als „Geschenk“ zurück ins städtische Leben geholt wird. Herbert Müller vom Radeberger Hüttertalverein hatte im Übrigen in den vergangenen Jahren wegen der im Hüttertal notwendigen Sanierung eines Denkmals aus eigenem Antrieb eine solche Denkmal-Auflistung für ganz Radeberg erstellt, weiß Wolfgang Seifert. „Wir würden diese Liste gern als Grundlage nutzen“, so Stadtsprecher Jürgen Wähnert. Es ist also Bewegung in das Thema gekommen.

