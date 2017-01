War Messerstecher zu betrunken, um bestraft zu werden?

Hatte der Angeklagte zum Tatzeitpunkt so viel Alkohol getrunken, dass er nicht mehr wusste, was er tat? Auch diese Frage wurde jetzt von einer Ärztin geklärt. © Symbolbild/dpa

Dass ein 46-jähriger Meißner im März vorigen Jahres aus Eifersucht seine damalige Ehefrau mit einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser in den Bauch stach und lebensgefährlich verletzte, ist unstrittig. Die Frage ist nur, wie der Mann, der seit Mitte Dezember vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Dresden wegen versuchter Tötung und seit der Tat in Untersuchungshaft sitzt, bestraft wird.

Doch war er überhaupt Herr seiner Sinne? Hat er eine schwere Krankheit, die ihn zu dieser unfassbaren Tat trieb? Geschah diese im Affekt? Oder war er so stark betrunken, dass er nicht mehr wusste, was er tat? Dies alles soll nun eine Gutachterin klären, die den Angeklagten untersuchte. Am Donnerstag stellte Dr. Kerstin Buchholz, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, ihre Ergebnisse vor. Sie bescheinigt dem Mann, der die 10. Klasse abschloss und einen Beruf erlernte, eine durchschnittliche Intelligenz. Eine geistige Behinderung oder eine Störung kann sie nicht feststellen.

Der Angeklagte habe eine große Ich-Bezogenheit, suche nach schlichten Lösungen, schiebe Probleme immer auf andere. Er fühle sich schnell provoziert und ungerecht behandelt, reagiere auf Kritik aufbrausend, sei intolerant und aggressiv, allerdings nur verbal. Tätlichkeiten habe es vor der jetzt angeklagten Tat nicht gegeben. Die Ärztin sieht keinerlei Anzeichen für eine Persönlichkeitsstörung, keine schwere seelische Abartigkeit.

Geschah die Tat also im Affekt? Hier wird es schon schwieriger, weil der Angeklagte unterschiedliche, sich widersprechende Angaben machte. So behauptete er gegenüber der Gutachterin, dass er erst geraume Zeit nach seiner Inhaftierung davon erfahren habe, dass seine Frau einen anderen habe. Schriftlich hatte er dargelegt, davon eine Woche vor der Tat erfahren zu haben. Von einem Affekt könne keine Rede sein, stellt die Gutachterin fest. Schließlich habe sich das gesamte Geschehen, die Auseinandersetzung mit seiner inzwischen von ihm geschiedenen Frau, über rund vier Stunden hingezogen. Bleibt noch der Alkohol. Immerhin hatte er fünf Stunden nach der Tat noch 1,09 Promille Alkohol im Blut. Rein rechnerisch wären es zum Tatzeitpunkt etwas mehr als zwei Promille gewesen. Doch genau ermittelt werden kann das nicht. Denn der Mann gab an, nach der Tat weiter getrunken zu haben. Was und wie viel, sagt er aber nicht.

Selbst wenn man zu seinen Gunsten den höchstmöglichen Wert annehme, habe der an Alkohol gewöhnte Mann höchstens einen mittleren Rausch gehabt, der zu keinen neurologischen Ausfällen und zu keiner schwerwiegenden Einschränkung der Steuerungsfähigkeit führe, erklärt die Ärztin. Dafür spricht auch, dass er wusste, was er tat, nach dem Angriff floh, ein Gespräch mit dem alarmierten Nachbarn ablehnte mit der Begründung, das habe jetzt keinen Sinn mehr, und mit dem Auto davon fuhr.

Auch bei der Blutentnahme hatte er zwar eine „Fahne“, doch keinerlei Ausfallerscheinungen. Der Gang ist sicher, die Sprache deutlich, die Gedanken sind geordnet, protokolliert der untersuchende Arzt. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit, resümiert die Gutachterin. Der Mann muss also für seine Tat voll einstehen. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Die Verhandlung wird am 2. Februar mit den Plädoyers fortgesetzt. Das Urteil wird möglicherweise erst am 6. Februar gesprochen.

