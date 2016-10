War es nur der Hausmeister? Horror-Clown-Sichtung in der vorigen Woche hat sich laut Polizei nicht bestätigt.

Nicht ein Horror-Clown, sondern wohl nur der Hausmeister in Arbeitskleidung löste vorige Woche bei Schulkindern Ängste aus. © Symbolfoto/dpa

Die Horror-Clown-Sichtung vor einer Grundschule an der Rudolf-Breitscheid-Straße am vergangenen Donnerstag hat sich nicht bestätigt. Das hat am heutigen Montagmittag die Polizei gemeldet.

Ermittlungen in diesem Zusammenhang hätten ergeben, dass es sich bei dem vermeintlichen Horror-Clown offensichtlich um den Hausmeister der Schule gehandelt hat. Der Mann ging mit einer Warnweste bekleidet und Gehörschützern auf dem Kopf seinem Tagwerk nach. Die Schulkinder im Alter von acht Jahren, die den Mann gesehen hatten, interpretierten dessen Erscheinungsbild augenscheinlich falsch.

Gleichwohl hält die Polizei an den angekündigten präventiven Maßnahmen fest. So werden Bürgerpolizisten Schulen in Riesa und der Umgebung aufsuchen und zum Thema sensibilisieren. Zudem wird die Polizei im Rahmen des Streifendienstes ein Augenmerk auf die Schulen legen.

Letztlich richtet sich die Polizei auch weiterhin die Bitte an die Bevölkerung, dass Zeugen eines derartigen Vorfalls besonnen handeln und sich umgehend an die Polizei wenden.

