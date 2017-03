Dresdner Geschichte War es Mord? Der Sozialdemokrat Rudolf Friedrichs und der Kommunist Kurt Fischer waren erbitterte Gegner. Ein Politthriller.

Ihre Tode sind bis heute ungeklärt. Das Attentat von 1963 auf den US-Präsidenten John F. Kennedy oder wie der CDU-Politiker Uwe Barschel 1987 starb – die Umstände bleiben mysteriös. Die Akten über die Ermordung Kennedys werden dieses Jahr geöffnet. Ob Barschels Tod in einer Hotel-Badewanne ein Suizid war oder ein Verbrechen, darüber gibt es unterschiedliche Thesen. Gut möglich, dass die Wahrheit irgendwann doch noch ans Licht kommt.

Bei Rudolf Friedrichs wird es keine Aufklärung geben. Aus heutiger Sicht muss gesagt werden: Der Fall kann nicht mehr gelöst werden. Dabei hält sich die These Mord, verursacht durch Gift, hartnäckig. Friedrichs war nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze Zeit Dresdens erster Oberbürgermeister, danach seit Juli 1945 aufgrund seiner unkomplizierten Aufbauarbeit in der Stadt zunächst Präsident der Landesverwaltung Sachsen und ab Dezember 1946 erster Ministerpräsident des Freistaates. Sein Tod am 13. Juni 1947, offiziell durch Herzversagen, gibt viele Rätsel auf.

Und diese haben alle mit einem Mann zu tun: Kurt Fischer. Dieser hatte eine schillernde Vergangenheit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges als Auslandsspion für den sowjetischen Militärgeheimdienst und war zeitweilig Berater des späteren chinesischen Staatspräsidenten Mao Zedong. Er hatte die sowjetische Staatsbürgerschaft und war Offizier der Roten Armee. Welche Rolle er dabei genau spielte, wurde zu DDR-Zeiten nicht hinterfragt. Fischer war Friedrichs Stellvertreter und gleichzeitig sächsischer Innenminister.

Das Verhältnis zwischen den beiden starken Männern war vom Anfang ihrer Zusammenarbeit an aufs Höchste belastet. Viel lag in ihren politischen Wurzeln begründet. Auf der einen Seite Friedrichs, der überzeugte Sozialdemokrat, auf der anderen Fischer, der kommunistische Hardliner. SPD und KPD, in der sowjetischen Besatzungszone und der Viersektorenstadt Berlin im April 1946 zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zwangsvereinigt – es war klar, dass Konflikte nicht ausblieben. Zeitgenossen sahen in Friedrichs Tod nicht nur einen Kriminalfall, sondern den „Höhe- und Wendepunkt eines Machtkampfes zwischen ehemaligen Sozialdemokraten und den Kommunisten in der jungen SED“, schreibt Klaus-Dietmar Henke 1998, damals Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an der TU Dresden, im Vorwort der Studie „Einer von beiden muss so bald wie möglich entfernt werden“ von Michael Richter und Mike Schmeitzner über die Hintergründe des plötzlichen Ablebens.

Dabei befürwortete Friedrichs, der am 9. März vor 125 Jahren in Plauen auf die Welt kam und seit 1922 SPD-Mitglied war, die Vereinigung mit der KPD anfangs, obwohl viele Parteifreunde dies kritisch sahen. Doch es dauerte nur wenige Monate, bis er seine Meinung änderte. Der Ministerpräsident wurde „zu einer zentralen Integrationsfigur des Widerstands im bürgerlichen und sozialdemokratischen Lager gegen das brachiale Vorgehen, das die kommunistische Minderheit mit Hilfe der Besatzungsmacht bei ihrer Diktaturdurchsetzung an den Tag legte.“ Friedrichs setzte sich für die tiefgreifende Umgestaltung des Landes nach der Nazi-Herrschaft ein, bestand dabei aber auf demokratischen Spielregeln, der Rechtsstaatlichkeit und einer Selbstverwaltung der Kommunen.

Werte, mit denen Fischer, 1900 in Halle geboren, seit 1919 KPD-Mitglied und 1950 gestorben, wenig anfangen konnte. Für ihn zählten Parteidoktrin beim staatlichen Vorgehen und nicht die Gesetze. Allen Solidaritätsbeteuerungen zum Trotz drängten die Kommunisten innerhalb kürzester Zeit einen einstmals in der Sache Verbündeten, wie Friedrichs, in die Rolle des erbitterten Gegners. Eine offen ausgetragene Feindseligkeit spaltete Sachsens Regierung. Beide Schlüsselfiguren sammelten belastende Unterlagen übereinander. Der Machtkampf endete möglicherweise mit einem Gewaltverbrechen. Friedrichs äußerte jedenfalls kurz vor seinem Tod die Angst, von Fischer ermordet zu werden, zumal es in dessen Umfeld mehrere rätselhafte Tode gegeben hatte, wie Friedrichs herausfand.

Richter und Schmeitzner schaffen es mit ihrer Studie zwar, zahlreiche Ungereimtheiten offenzulegen und können einige politische sowie persönliche Motive nennen, warum Fischer und seine sowjetischen Befehlsgeber den widerspenstigen Friedrichs wirklich beseitigen wollten. Beweise für einen Mord finden sie aber nicht.

