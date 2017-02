War es ein Gewaltverbrechen?

Rätselhafter Unfall Radeberg. Mit etlichen Verletzungen ist Donnerstagabend ein 17-Jähriger zu Hause in Liegau-Augustusbad angekommen. Er wurde einem Arzt vorgestellt und in ein Dresdener Krankenhaus eingeliefert. Jedoch kann er sich nicht erinnern, woher die Verletzungen stammen. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Bisher ist bekannt, dass der 17-Jährige gegen 17.45 Uhr von seiner Arbeitsstelle in Radeburg mit seinem Fahrrad aufgebrochen war. In Liegau-Augustusbad ist er jedoch mit dem Linienbus angekommen, hatte auch sein beschädigtes Fahrrad dabei. Er selbst konnte sich nicht mehr erinnern, wie und wo es zu den Verletzungen beziehungsweise Schäden gekommen sein könnte. Ein Zeuge konnte angeben, dass der Verletzte gegen 18:20 Uhr mit dem Fahrrad an der Haltestelle Tankstelle in Radeburg in einen Bus eingestiegen war. Der 17-Jährige fuhr ein graues 28er-Crossbike. Er war mit einer grünen Winterjacke und grauen Jeanshosen sowie einer blauen Mütze bekleidet. Der Jugendliche ist 1,85 Meter groß und sehr schlank. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, wie es auf dem Weg von der Südstraße bis zur Tankstelle in Radeburg zu dem mutmaßlichen Unfall gekommen ist. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter Telefon 03578 3520 entgegen.

Streit nach Unfall – Zeugen gesucht Bautzen. Nach einem Unfall beim Einparken ist Donnerstagvormittag in Bautzen die Situation eskaliert. Nun sucht die Polizei nach Beobachtern des Geschehens, das sich in der Karl-Marx-Straße zugetragen hat. Eine 50-Jährige stieß mit ihrem VW Caddy gegen einen parkenden VW Passat. Das bemerkte dessen 33-jähriger Besitzer, der in einem Café auf der anderen Straßenseite saß. Er wollte die Verursacherin zur Rede stellen und geriet dabei mit ihr in Streit. Als die Caddy-Fahrerin schließlich den Ereignisort verlassen wollte, stieß sie gegen den Passat-Fahrer und verletzte ihn leicht. Der 33-Jährige soll wiederum den Außenspiegel am VW Caddy beschädigte haben. Dann wurde die Polizei gerufen. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Bautzen ermittelt nun, Zeugen werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560 zu melden.

Alkohol getrunken und gefahren Pulsnitz/Wachau. Am Donnerstag erwischten Beamte des Kamenzer Polizeireviers gleich zwei Kraftfahrer, die unter Einwirkung von Alkohol gefahren sind. Am Nachmittag wurde ein 57-jähriger Mercedes-Fahrer in Pulsnitz beobachtet, der nach dem Einparken in seinem Auto einschlief. Die hinzugerufene Polizei stellte bei ihm 1,56 Promille Alkohol fest. Am Abend wurden bei der Kontrolle eines VW-Transporters zwischen Lomnitz und Ottendorf gleich zwei Verstöße festgestellt. Einerseits war dem 29-jährigen Fahrer ein Fahrverbot auferlegt worden, andererseits wurden bei ihm knapp 1,1 Promille gemessen. Beide Fahrer mussten zur Blutentnahme und die Fahrerlaubnis – soweit vorhanden – wurde eingezogen. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit beiden Fällen befassen.

Moped entwendet Bautzen. Während der vergangenen drei Wochen stahlen Unbekannte in Bautzen ein Kleinkraftrad S 50 N. Die Diebe waren in einen verschlossenen Abstellraum an der Hanns-Eisler-Straße eingedrungen und verschwanden anschließend mit dem goldgelben-metallic-lackierten Moped. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1100 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Bautzen hat die Ermittlungen aufgenommen.