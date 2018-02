War es das mit dem Winter? Zwar soll es jetzt im Landkreis Görlitz wieder kälter werden. Aber ein großer Temperatursturz steht aus.

Auf dem Gelände des Nikolaifriedhofes blüht es schon: Schneeglöckchen läuten das Frühjahr ein. Oder kommt der Winter doch noch? © Jens Trenkler

Bei Reynard Werling kommt es langsam im Garten raus. „Die ersten weißen Kappen sind zu sehen“, sagt der Leiter des Sachgebietes Stadtgrün Görlitz. Schneeglöckchen – sie sind die Ersten, die einen Hauch von Frühling in Görlitz verbreiten. Auf dem Nikolaifriedhof stehen sie schon in voller Blüte. „Dass sie jetzt blühen, ist schon relativ zeitig“, sagt Reynard Werling. Andererseits sei es aber auch normal. Denn wenn wie jetzt angekündigt der Winter zurückkehrt, schadet das den weißen Blüten nicht. „Die können schon damit umgehen“, sagt Reynard Werling.

Ist das noch ein Winter, wie er früher einmal war? Feuchtes Schmuddelwetter statt richtig kalter Luft, stürmische Tage statt schneebedeckter Landschaft. „Naja, ein richtig schöner Winter ist das wirklich nicht“, sagt Holger Schönberg, Mitarbeiter der Wetterwarte am Görlitzer Flugplatz. Was sich derzeit wettertechnisch abspiele, liege schon außerhalb des nicht „Typischen“. Für die kommenden Tage heißen die Vorhersagen der Meteorologen für Görlitz: wechselhaft, unbeständig, wolkig. Holger Schönberg sieht für diese Zeit Temperaturen zwischen maximal einem Grad plus und minimal sechs Grad minus auf seinem Computer. „Leichter Frost, leichter Regen“, so fasst er die Prognose zusammen. Es werde vielleicht mal ein bisschen „krümeln“, sagt er und meint damit Schneefall.

Feuchte Kälte, statt richtig kalter, trockener Luft – Sven Hammer macht sich da so seine Sorgen. Denn, so sagt der Chef des Görlitzer Tierparkes, die derzeitige Witterung macht so manchem Zoobewohner zu schaffen. Schnupfen, Erkältungen sind an der Tagesordnung bei den Tierparkbewohnern. Und es gibt inzwischen schon einen Fall von Lungenentzündung. Ein Pony hat es damit erwischt. „Unsere Kamele sind mit der derzeitigen Wetterlage auch nicht sehr glücklich. Sie mögen es entweder richtig heiß oder richtig kalt“, sagt Sven Hammer. Er hofft, dass sich die Geier mit den Temperaturen anfreunden. Heute sollen sie in die Voliere entlassen werden, die vom jüngsten großen Sturm zerstört worden war. Es ist der dritte milde Winter in Folge, der die Oberlausitz heimsucht. Und er hat nicht nur negative Auswirkungen. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat festgestellt: Die Luftqualität ist besser geworden. „Nach 2015 und 2016 wurde auch 2017 der Tagesgrenzwert für Feinstaub an allen sächsischen Luftmessstationen eingehalten“, teilt Karin Bernhardt, Sprecherin des Umwelt-Landesamtes, mit.

Was so einen Winter ausmache, da komme es auf die Schneedecke und die Temperatur an, sagt Holger Schönberg von der Görlitzer Wetterwarte. Weder das eine noch das andere zeigt derzeit auf die kalte Jahreszeit. Auf längerfristige Prognosen möchte sich Holger Schönberg nicht festlegen. Reynard Werling vom Sachgebiet Stadtgrün macht sich Sorgen um die Obstblüte. Der könnte ein abrupter Wintereinbruch gefährlich werden. So wie im vergangenen Jahr.

