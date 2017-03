War es Brandstiftung? Die Ursache des Brandes im Raketenbunker in Straßgräbchen ist noch nicht geklärt. Die Polizei hat aber einen Verdacht.

Große Mengen Heu und Maschinen wurden beim Brand am 5. Februar ein Raub der Flammen. © René Plaul

Die Ermittlungen zum Brand des Bunkers in Straßgräbchen dauern unverändert an. Die Ermittler gehen dabei nach wie vor dem Verdacht der Brandstiftung nach. „Die genaue Ursache des Feuers ist allerdings noch nicht bekannt“, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup auf SZ-Nachfrage. Das Feuer war am 5. Februar im Bunker auf dem ehemaligen NVA-Gelände in Straßgräbchen ausgebrochen.

Ein Nebenerwerbs-Landwirt aus Kamenz nutzte den Bunker als Heulager. Er hatte auch einige landwirtschaftliche Maschinen in dem 50 Meter langen, mit einem Erdwall bedeckten Bunker abgestellt. Das Feuer, das Spaziergänger zufällig an einem Sonntagnachmittag bemerkt hatten, zerstörte vieles und hinterließ einen Schaden von rund 150 000 Euro. Feuerwehrleute und der Landwirt vermuteten noch während der Löscharbeiten, dass Zündler am Werk gewesen sein könnten. (SZ/pre)

