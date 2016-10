War das Höhenruder manipuliert? Nach dem Flugzeugabsturz des Unister-Gründers Thomas Wagner fehlte das Höhenruder. Jetzt wurde es gefunden – mit überraschendem Ergebnis.

Der verunglückte Unister-Chef Thomas Wagner. © dpa

Drei Monate nach dem tödlichen Flugzeugabsturz des früheren Unister-Chefs Thomas Wagner und dreier weiterer Männer in Slowenien gibt es neue Hinweise zur Ursache des Unglücks: Suchtrupps der Regierung fanden jetzt das bis zuletzt vermisste Höhenruder der abgestürzten Piper PA-32, cirka 700 Meter vom Absturzort entfernt. An dem Wrackteil gebe es „Spuren der Fremdeinwirkung durch einen anderen Gegenstand“, berichten slowenische Medien unter Berufung auf Regierungsstellen. Die Polizei vor Ort sei informiert. Normalerweise falle so ein wichtiges Steuerelement nicht vom Flugzeug, sagte der leitende slowenische Untersuchungsbeamte Toni Stojcevski. Bei dem fraglichen „Gegenstand“ könne es sich aber zum Beispiel auch um Abfälle aus einem anderen Flugzeug oder um Vereisungen gehandelt haben. Es sei daher noch nicht zu sagen, ob die Beschädigungen und der Absturz durch Sabotage verursacht wurden. Die Untersuchung der möglichen Unglücksursache könne ein bis zwei Jahre dauern. Die Leipziger Staatsanwaltschaft, die ein Todesermittlungsverfahren führt, wartet indes auf die Ergebnisse der Untersuchung. „Wir haben zwar Kenntnis von dem Fund, wurden aber offiziell noch nicht informiert“, sagte Staatsanwalt Ricardo Schulz der SZ.

Bei dem Flugzeugunglück waren neben Thomas Wagner auch sein Unister-Kollege Oliver Schilling, ein deutscher Geschäftsmann und der Pilot ums Leben gekommen. Sie waren auf dem Rückweg von Venedig nach Leipzig in schlechtes Wetter geraten und hatten die Flugroute geändert, waren aber über einem Mittelgebirge in Slowenien abgestürzt. Der Pilot habe Turbulenzen und Vereisungen ausweichen wollen, hieß es. Wagner wollte bei dem Geschäftstermin in Venedig Geld auftreiben, um sein angeschlagenes Unternehmen Unister zu retten, war aber stattdessen um Millionensummen betrogen worden. Daher wurde auch über einen gezielt verursachten Absturz des Privatflugzeugs spekuliert.

zur Startseite