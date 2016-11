War das die letzte Gespensternacht? Das Halloweenfest des Spielzeugmuseums zog viele Geister und Hexen an. Übers Jahr mangelt es jedoch an Besuchern.

Larina (li.) und Lilly-Ann gehören zu den Kindern, die am Montag im Spielzeugmuseum Halloween feierten. Foto: Nikolai Schmidt © nikolaischmidt.de

Gruselig geschminkte Gesichter, Hexenhaare, leuchtende Kürbislampions und kleine Eimerchen zum Sammeln von Süßem oder Saurem: 150 Kinder und Erwachsene besuchten am Montagabend die Gespensternacht im Görlitzer Spielzeugmuseum auf der Rothenburger Straße. Sie zählten Gespenster, bastelten Halloween-Figuren, aßen „Schleimsuppe“ am Lagerfeuer, zogen mit bunten Lampions zum Scharfrichterhaus und erlebten dort eine tolle Feuershow.

„Die Gespensternacht ist seit Jahren unser beliebtestes Fest“, sagt Kerstin Fiedler vom Verein Spielzeugmuseum Görlitz. „Wir freuen uns, dass wieder so viele Leute da waren. Aber wir wünschten uns, wir hätten das ganz Jahr über so guten Zuspruch.“ Zählte das im Jahr 2000 gegründete Spielzeugmuseum vor allem seit der Erweiterung der Ausstellung auf DDR-Spielzeug bis zu 6 000 Besucher jährlich, ist deren Zahl in letzter Zeit immer weiter gesunken. In diesem Jahr waren bis jetzt nur 1 500 Leute da. Nutzten früher oft Kindergruppen die Angebote des Museums wie Führungen, Bastelstunden oder Aktionen zu Sonderausstellungen, haben das 2016 erst zehn Gruppen getan. Auch die Zahl der gebuchten Kindergeburtstage ist zurückgegangen.

„Wir können uns gar nicht erklären, woran das liegt“, sagt Kerstin Fiedler. Nach wie vor seien die Besucher der Ausstellung sehr angetan und staunten über die umfangreiche, liebevoll zusammengestellte Spielzeugsammlung. Darunter seien auch Görlitzer, die das Museum bisher noch nicht kannten. Um das zu ändern, hat der Verein in diesem Jahr an fast 100 Kindertagesstätten Post verschickt mit der Bitte, Flyer des Museums auszulegen. Eine Resonanz sei kaum spürbar gewesen, sagt Kerstin Fiedler.

Ein Problem sei es außerdem, die Öffnungszeiten in Zukunft regelmäßig abzudecken. Das Jobcenter sei zwar bereit, das Spielzeugmuseum wie auch in den vergangenen Jahren mit einem „Ein-Euro-Job“ zu unterstützen, aber der Verein muss die Person selbst finden und dann für diese Unterstützung beantragen. „Ich kenne aber niemanden, der dafür infrage kommt“, sagt Kerstin Fiedler. Seit Juni wird das Museum rein ehrenamtlich geführt. Weitergehen könne das so nicht. „Und allein die Gespensternacht reicht nicht, um das Überleben unseres kleinen Museums zu sichern.“

www.spielzeugmuseum-goerlitz.de

zur Startseite