Wappler-Halle ist Blickpunkt im Gewerbegebiet Die Werkzeugmaschinenfirma baut einen zweiten Standort in Sörnewitz auf. Und feiert das Richtfest eher als erwartet.

Tolle Konstruktion. Unterm Stahlgerüst der Produktionshalle fand das Richtfest bei Wappler Werkzeugmaschinen für den neuen Standort in Sörnewitz statt. © Norbert Millauer

Das Richtfest wird voraussichtlich um den 1. August herum stattfinden, hieß es Anfang Mai von Wappler Werkzeugmaschinen zum Zeitplan für den neuen zweiten Standort im Gewerbegebiet der ehemaligen EWS an der Köhlerstraße in Sörnewitz.

Auf etwa 15 000 Quadratmetern entsteht hier eine neue Betriebsstätte, weil die bisherige auf der Niederauer Straße in Weinböhla – sie wird trotzdem beibehalten – für die Erfüllung der künftigen Aufgaben des Unternehmens nicht mehr ausreicht.

Nun konnte das Richtfest bereits am gestrigen Freitag gefeiert werden. Ein weiterer Grund zur Freude für Wappler. Das Unternehmen betont, dass der Rohbau der Produktionshalle und des Büroteils mit viel Fleiß des Bauträgers entstanden ist. Bauträger ist die Vollack GmbH & Co. KG, deren Bauleiter Sven Wojahn den Richtspruch hielt, vor den Wappler-Mitarbeitern – 37 zählt das Unternehmen zurzeit –, Coswigs OB Frank Neupold sowie weiteren Vertretern der Stadt und Begleitern der Firma.

Wappler baut keine eigenen Werkzeugmaschinen, sondern ist Exklusivhändler des südkoreanischen Konzerns Doosan für Nord- und Ostdeutschland. Entsprechend den Kundenwünschen rüstet Wappler die CNC-gesteuerten Maschinen aus und um – die Neumaschinen ab 2018 in der neuen Produktionshalle in Sörnewitz. In Weinböhla soll das Gebrauchtmaschinengeschäft laufen.

In Sörnewitz entstehen knapp 1 400 Quadratmeter Büro- und Verwaltungsfläche sowie etwa ebenso viel Produktions- und Ausstellungsfläche. 9 000 Quadratmeter stehen für Wachstumspläne bereit. Dazu noch etwa 3 700 Quadratmeter für die weitere Infrastruktur wie die beiden Einfahrten, die eine auf der Köhlerstraße, die andere auf der Straße Zur Alten Elektrowärme – damit auch die Schwerlasttransporter für die großen Maschinen von hinten an die Produktionshalle heranfahren können.

Doch jetzt soll erst einmal der Bau komplettiert werden, unter anderem mit der Decke auf dem Bürobereich. An der Produktionshalle gibt es ebenfalls noch viel Arbeit. Muss doch nicht zuletzt das große Stahlgerüst, unter dem am Freitag die Richtfest-Feier stattfand, noch umbaut werden. (SZ/IL)

