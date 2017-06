Wannenkapitäne bezwingen Schöps Fünf Mannschaften wagten sich am Sonntag auf den Bach in Nieder Seifersdorf. Und nur ein Kapitän ging beim Wettbewerb baden.

Hagen Stübner vom Team der Kartenfreunde Nieder Seifersdorf erreichte trotz bedenklicher Schieflage dennoch das Ziel am Ufer des Schwarzen Schöps. © Rolf Ullmann

Der Himmel über Nieder Seifersdorf zeigte sich den Teilnehmern und Zuschauern während des traditionellen Badewannenrennens am Sonntagvormittag wohlgesonnen. Denn seine Schleusen blieben für über eine Stunde geschlossen.

So drohte den fünf Badewannenführern nur das Ungemach, ein kühles Bad in den Fluten des Schwarzen Schöpses nehmen zu müssen. Dieses Los traf dann auch den Badewannenkapitän des Teams FC Backenpelz. Die drei Herren der Schöpfung sowie eine junge Dame wollten nach der Auslosung der Startreihenfolge als Erste die rund 40 Meter lange Strecke bis zum Wendepunkt und zurück in Angriff nehmen. Doch es blieb für das Premierenteam diesmal beim Wollen. Denn ihrem Badewannenführer gelang es nicht, trotz zweier Versuche, mit seinem Gefährt trocken abzulegen.

Die nachfolgenden Kameraden der Feuerwehr Nieder Seifersdorf konnten größere Erfahrung und Geschick in die Waagschale werfen. Sie triumphierten in einer Zeit von 1.37 Minuten. Damit verblieb der Pokal in Form eines Modells einer Handdruckspritze in diesem Jahr bei den Gastgebern. Der Titelverteidiger vom Vorjahr, die Freiwillige Feuerwehr Jänkendorf, musste diesmal aus personellen Gründen auf einen Start verzichten. Auf den zweiten Rang schoben sich die Kartenfreunde aus Nieder Seifersdorf, auch wenn es streckenweise so schien als ob ihr Badewannenführer ebenfalls mit dem Schöps Bekanntschaft machen musste. Der dritte Platz ging an die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnsdorf, die zum ersten Mal beim Badewannenrennen antraten. Hinter ihnen reihte sich das Team der Freiwilligen Feuerwehr Thiemendorf ein.

Das Rennen auf dem Schöps bildete zwar den Höhepunkt des traditionellen Festes der Freiwilligen Feuerwehr Nieder Seifersdorf am Pfingstsonntag, doch die 36 Feuerwehrleute um ihren Wehrleiter René Stricker hatten ein Fest für die ganze Familie vorbereitet. Die jüngsten Besucher tollten auf der großen Hüpfburg herum, die vom Kreisfeuerwehrverband zur Verfügung gestellt wurde. Das Nostalgiekarussell sowie die Elektroautos der Firma Huckauf standen nur sehr selten still. Das Angebot, eine Runde mit dem Einsatzfahrzeug der Wehr durch den Ort zu drehen, wurde gerne in Anspruch genommen. Ein gemütlicher Frühschoppen lockte die älteren Besucher auf die Bänke des Gerätehauses.

zur Startseite