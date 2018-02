Wann wird die Scheibe repariert? Das Spezialglas wurde in der Silvesternacht beschädigt. Doch noch immer ist der Bereich auf dem Schiebocker Altmarkt nur abgesperrt.

Die Reparatur wird noch eine Weile dauern. Und die Stadt wird sie selbst bezahlen müssen. © dpa

Bischofswerda. Die Scheibe hat einiges abgekriegt. Risse ziehen sich durch, ein Loch klafft am unteren Ende und rundherum liegen noch Scherben. Ein Knaller oder eine Silvesterrakete haben offenbar in der Nacht zu Neujahr eine der gläsernen Absperrungen auf dem Altmarkt in Bischofswerda erheblich beschädigt. Davon geht zumindest die Stadtverwaltung aus. Sie hat relativ schnell reagiert und den Bereich mit Warnbaken abgesperrt, doch seitdem ist nicht mehr viel passiert.

Die Stadtverwaltung überlegt offenbar, wie sie mit dem Schaden umgehen soll. Eine Versicherung für die Scheibe auf dem Altmarkt gibt es offenbar nicht. Das sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) auf Anfrage des Stadtrats Robert Geburek (Bürger für Bischofswerda) jetzt im Stadtrat. Der Altmarkt wurde 2006 bis 2007 völlig neu gestaltet, damals kamen auch die gläsernen Absperrungen auf den wichtigsten Platz der Stadt. „Warum auf die Versicherung verzichtet wurde, entzieht sich unserer Kenntnis“, sagt der Rathauschef.

Die Verwaltung hat Anzeige erstattet. Die Polizei hat den Verursacher des Schadens aber nach Angaben der Stadtverwaltung noch nicht ermittelt. Das Rathaus will darauf auch nicht warten und bestimmt gerade die Kosten, die auf die Stadt für die Reparatur zukommen werden. Das Glas ist nicht mehr zu retten. Es könnte aber durchaus sein, dass es nur ausgetauscht werden muss. Trotzdem: „Eine schnelle Reparatur wird es voraussichtlich nicht geben, da dies ein mit Folien verklebtes Spezialglas ist“, sagt Stadtsprecher Sascha Hache auf Nachfrage der SZ. Bis zur Reparatur muss weiter abgesperrt werden. (SZ)

