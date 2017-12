Wann wird die neue Fährstelle endlich fertig? Halbestadt wartet weiter auf die neue Fähranlegestelle. Doch dieses Jahr wird das nichts mehr.

Am Fähranleger in Halbestadt wird seit Monaten gebaut. © Archiv: Unger

Königstein. Noch wird gebaut an der Fährstelle in Halbestadt. Wie beim Pendant auf der gegenüberliegenden Elbseite, soll der Zugang zur Fähre barrierefrei gestaltet werden. Für Fahrradfahrer, Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer oder Personen mit Gehschwierigkeiten eine Erleichterung. Auf Königsteiner Seite wurde der Fähranleger bereits am 21. November auf die umgebaute Fährstelle verlegt. Ursprünglich war geplant, im November beide Seiten fertigzustellen. Doch die Bauarbeiten verzögerten sich.

Nach neuesten Informationen der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) soll der Anleger in Halbestadt wohl Ende Januar oder Anfang Februar fertiggestellt und umgelegt werden – wenn das Wetter mitspielt. Solveig Großer von der OVPS teilte mit, dass die Arbeiten derzeit zu etwa 90 Prozent abgeschlossen sind. In dieser Woche werde die Baufirma noch schauen, welche Sicherungsmaßnahmen an der Baustelle nötig sind, damit über Weihnachten und Neujahr nichts passiere. Dann nämlich pausieren die Arbeiten. Spätestens in der zweiten Januarwoche soll laut Großer dann weitergewerkelt werden. (SZ/kk)

