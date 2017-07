Wann wird der Neue Weg wieder neu? Im Oßlinger Ortsteil Weißig wartet man seit Längerem auf die fällige Sanierung. Noch in diesem Jahr soll es klappen, heißt es nun.

Der Neue Weg in Weißig sieht mächtig alt aus. Noch in diesem Jahr wird die Asphaltfläche erneuert, teilt Oßlings Bürgermeister Siegfried Gersdorf auf Nachfrage der SZ mit. © privat

SZ-Leser Rainer Noack aus Weißig ist echt sauer. Seit mehr als 25 Jahren wartet er auf die Sanierung des Neuen Weges, der sich etwa in der Mitte des Oßlinger Ortsteil befindet. Es ist eine Parallelstraße zur viel mehr befahrenen Dorfstraße, aber nichtsdestotrotz wird der Bypass ja gebraucht. „Die Straße vor meinem Grundstück ist völlig zerfahren. Schon mehrfach habe ich selbst die Sanierung in die Hand genommen, und der Bürgermeister lässt uns einfach hängen.“ Immer wieder seien andere Straßen in der Gemeinde mit ihren vielen Ortsteilen gemacht, aber der Neue Weg ist einfach nicht dabei. „Jede Woche kommen die Müllfahrzeuge durch und machen die Löcher noch tiefer.“ Herr Noack hat selbst ein Foto von der Fläche vor seinem Grundstück mitgeliefert, dass schon den dringenden Handlungsbedarf verdeutlicht, wie man nebenstehend sehen kann. Letztes bezweifelt Oßlings Bürgermeister Siegfried Gersdorf auch nicht. „Natürlich muss der neue Weg saniert werden. Und das wird jetzt auch geschehen.“ So habe man erst vor kurzem den Fördermittelbescheid erhalten und könne nun die Leistung ausschreiben. „Wir haben damit das Geld zur Verfügung und werden den asphaltierten Bereich des Weges noch in diesem Jahr machen. Das ist jedenfalls unsere Ziel.“ Nun, dass ist doch mal eine Ansage ...

Ob sich in Sachen Bahnhofsstraße in Gersdorf etwas tut? SZ-Leser Stefan Paprotzki hat am Mittwoch an dieser Stelle die Markierung des neugebauten Radweges an der S 95 kritisiert. Vor allem bei Dunkelheit sei der helle Streifen irritierend, weil er erst etwa 30 Zentimeter hinter dem kaum auffälligen Bordstein aufgebracht worden ist, was die Orientierung vor allem für ortsfremde Kraftfahrer natürlich erschwert. Wer zu weit nach rechts kommt, weil er meint, bis zum Straßenrand ist genügend Platz, riskiert Reifen. Wie es Herrn Paprotzki ja schon passiert ist. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr teilt auf SZ-Nachfrage Folgendes mit: „Die Markierung auf dem neuen Radweg wurde vom Landkreis Bautzen hergestellt.“ Diese Entscheidung sei wohl aufgrund „einer Kontinuität für den Straßenzug“ getroffen worden, teilt Nicole Wernicke mit. „Wenige Kilometer entfernt in der Ortsdurchfahrt Pulsnitz existiert diese Markierung schon einige Jahre. Nach unserem Kenntnisstand hat es damit dort keine Probleme gegeben.“ Allerdings ist dort der Abstand zwischen hellerem Bordstein und Radwegmarkierung auch deutlich geringer. Das Landesamt verweist also auch auf den Landkreis. Kreissprecherin Sabine Rötschke: „Die generellen Markierungsrichtlinien gehen zunächst nicht davon aus, das bei vorhandenem Bordstein fahrbahnseitig extra noch markiert werden muss.“ Sollte die erforderliche Radwegmarkierung den Bord aber nicht mehr ausreichend kenntlich machen, könne aber ausnahmsweise eine zusätzliche Randmarkierung der Fahrbahn hilfreich sein. „Der Sachverhalt müsste vor Ort bei entsprechenden Lichtverhältnissen geprüft werden“, so die Kreissprecherin. Für die Ausführung der Baumaßnahme und somit auch der Markierung wäre dann in diesem Fall wiederum das Landesamt zuständig, heißt es.

