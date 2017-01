Wann wird der Baumarkt zur Fabrik? Die deutsch-chinesische Firma Menred will in Weißwasser produzieren. Aber die Behörden machen Schwierigkeiten.

Menred – vor anderthalb Jahren beschloss die Gesellschafterversammlung die Verlegung des Firmensitzes von Hamburg nach Weißwasser. © Daniel Schäfer

Duschvorhänge, Tapeziertische, Senkkopfschrauben. Bis vor wenigen Jahren wurden Produkte wie diese in der Halle in der Heinrich-Heine-Straße verkauft. Gleich neben Aldi und Deichmann. Damals stand am Eingang mit dem Spitzgiebeldach noch „toom“.

Die vier Buchstaben sind inzwischen dem Schriftzug „menred“ gewichen. Er steht für ein deutsch-chinesisches Firmenkonstrukt und soll Internationalität ausstrahlen. In Weißwasser wollen die Chinesen ein Handelszentrum aufbauen und parallel produzieren. Nach einigem Hin und Her haben nun die Umbauarbeiten begonnen. „Eigentlich hätte es schon vor Weihnachten losgehen sollen“, berichtet Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Aber für Crossing Christmas hat Menred eine Ausnahme gemacht und die Arbeiten verschoben. Die Riesenparty hatte enormen Platzbedarf, der ehemalige Toom kam da gerade recht. Zum dritten Mal im Übrigen.

Büroräume im ehemaligen Schlecker sollen schon vor einiger Zeit hergerichtet worden sein. Genaueres ist nur schwer zu erfahren. Während die Firma langsam in Gang kommt, scheint der Informationsfluss zu versiegen. Guofu Jiang hat es offenbar aufgegeben, zu kommunizieren. Auf Anrufe oder E-Mails reagiert er nicht. Der Geschäftsmann, der zeitweise in Hamburg lebt, hält Anteile an der deutschen Menred-Tochter.

Er hatte den Deal mit Weißwasser eingefädelt. Jingru Han-Großmann, die die Firma seit 2016 in Weißwasser vertritt, gibt sich am Telefon zugeknöpft. Wann die Produktion startet, sei derzeit nicht zu sagen. Und auch sonst habe sich ihre Firma vorerst dazu entschieden, Details nicht an die große Glocke zu hängen. Nur, dass es Schwierigkeiten mit den deutschen Behörden gebe, sagt die Chinesin mit deutschem Ehemann.

Nach den Vorstellungen der Menred-Manager sollen in dem Werk im ehemaligen Toom-Markt auf zwei Produktionslinien Rohre für Fußbodenheizungen produziert werden. Die Pläne dazu stellten sie vor zwei Jahren im Rathaus vor. Mit dabei war damals Hauptgeschäftsführer Linan Chen aus Yueqing City in der Provinz Zhejiang. Der 42-Jährige ist gleichzeitig einer der beiden Geschäftsführer der Menred GmbH Weißwasser.

Ob sich die Führungsriege wegen des schwächelnden Absatzes bei Kunststoffrohren auf dem Weltmarkt vor rund einem Jahr dazu entschieden hat, umzuschwenken und ein anderes Produkt mit dem Label „Made in Germany“ in der Glasstadt zu produzieren, ist nicht bekannt.

Die Produktpalette ist groß. Menred ist auf Haustechnik spezialisiert. Über die deutsche Internetseite sind aktuell elektronische Raumthermostate, Verteiler für Fußbodenheizungsanlagen, Wassermischsysteme und einiges mehr abrufbar. Hilfe für Kunden gibt es im technischen Servicecenter unter dem Dach der Firma Kara. Das Gebäude des Badspezialisten und Kooperationspartners von Menred liegt nur wenige Schritte vom ehemaligen Toom-Markt entfernt, jenseits der Heinrich-Heine-Straße am Ortsausgang Richtung Weißkeißel.

Produktion und Vertrieb von Menred Weißwasser sind von langer Hand geplant. Die GmbH wurde bereits im Juni 2009 begründet. Vor zwei Jahren öffnete das Servicecenter. Im Juli 2015 wurde durch eine Änderung des Gesellschaftervertrags die Verlegung des Firmensitzes von Hamburg nach Weißwasser beschlossen. Seit Oktober des Jahres ist die Gesellschaft beim Amtsgericht Dresden offiziell registriert. Das Stammkapital beträgt 100 000 Euro. Für die Umwandlung des Gewerbegebiets in der Heinrich-Heine-Straße in ein Industriegebiet liegt laut dem Landratsamt Görlitz inzwischen eine Genehmigung vor.

„Wenn Arbeitsplätze entstehen und das Areal belebt wird“, sagt OB Torsten Pötzsch über die neu entstehende Firma, dann sei das gut für Weißwasser. So wie die Dinge liegen, läuft es auch gut für den Discounter Aldi. Er betreibt das einzig verbliebene Geschäft in dem ehemaligen Einkaufszentrum, zu dem neben Toom lange Zeit auch ein Wohnwagen mit Asia-Food gehörte. Aldi kann offenbar bis Ende 2017 bleiben.

Kein schlechter Deal, zumal die zweite Filiale in der Berliner Straße im Laufe des Jahres umgebaut wird. Kein schlechter Deal auch für Menred. Die Firma spielt über die Gewerbemiete einen Großteil des Kaufpreises von geschätzt 200 000 Euro oder mehr wieder ein.

Der deutsche Sitz von Menred liegt in Weißwasser. Die chinesischen Produktionsbasen liegen in der 3,5 Millionen Einwohner Metropole Jiaxing in der Nähe der Megacity Shanghai, an der weiter südlich gelegenen Oujiang-Mündung und in Yueqing.

Die Unternehmensgruppe macht nach eigenen Angaben mit 400 Mitarbeitern über 50 Millionen Euro Jahresumsatz (Stand: 2013). Menred exportiert unter anderem nach Israel, in den Irak und nach Japan und produziert auch für deutsche Firmen. Vielleicht bald von der Lausitz aus?

