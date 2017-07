Wann verschwindet der Schandfleck? Ein Haus in Ebenheit verfällt seit Jahren. Das verärgert die Anwohner. Doch was kann man in diesem Fall tun?

Die Ruine im Struppener Ortsteil Ebenheit wird von den Anwohnern als Schandfleck wahrgenommen. Sie wollen, dass er endlich verschwindet. © Norbert Millauer

Ebenheit ist ein ruhiges, idyllisches Dörfchen in der Gemeinde Struppen. Etwas mehr als 100 Einwohner leben dort. Nur eine Straße führt durch den zwischen Pirna und Struppen gelegenen Ort. Zwangsweise kommen die Einwohner fast täglich an einem völlig zerfallenen Haus vorbei.

Es gehört zu einem großen Grundstück rechts des Teiches, auf dem noch zwei weitere Gebäude stehen. Das Hauptgebäude ist noch bewohnt. Die Scheune ist ebenfalls verfallen. Ein Einwohner des Ortes, der ungenannt bleiben möchte, findet es fürchterlich, welchen Anblick das Haus bietet. Er sagt, dass das Haus seit etwa 30 Jahren leer steht und seitdem langsam zerfällt. Die Ruine stehe auf einem Grundstück, das einer Erbengemeinschaft gehört, zu der mehrere Geschwister gehören. „Die Familie ist heillos zerstritten“, sagt er. Nur einer von ihnen wohnt in dem noch intakten Gebäude. Mit ihm über den Schandfleck zu sprechen, sei aussichtslos, so der Mann aus Ebenheit. Er wünscht sich, dass etwas passiert, hofft, dass die Erben sich einigen, das Grundstück zu verkaufen oder die Ruine abreißen zu lassen. „Wir schämen uns alle im Ort, wenn Besuch kommt und fragt, was das denn für ein Haus ist“, sagt er.

Da es sich um Privatbesitz handelt, sind auch dem Ordnungsamt die Hände gebunden. Das Ordnungsamt könne nur tätig werden, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet sei, teilte die Verwaltung in Königstein mit. Das sei derzeit nicht gegeben. Vor Jahren sei dies einmal der Fall gewesen, so Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU). Damals habe man daher den Bauzaun um das Grundstück aufstellen lassen. Solange sich die Erben nicht einigen können, werden Ebenheits Einwohner wahrscheinlich weiterhin mit der Ruine vor der Haustür leben müssen.

