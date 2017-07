Wann tut sich was am Rosa-Luxemburg-Platz? Die Grünfläche soll umgestaltet werden. Doch in den letzten Monaten ist nichts passiert. Anwohner wundern sich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Besonders einladend ist die Grünfläche derzeit nicht. Und auch nicht gerade sauber. Die Stadt will den Platz jetzt attraktiver machen. © Norbert Millauer Besonders einladend ist die Grünfläche derzeit nicht. Und auch nicht gerade sauber. Die Stadt will den Platz jetzt attraktiver machen.



Im Dezember letzten Jahres fasste der Stadtentwicklungsausschuss den Beschluss: Der Rosa-Luxemburg-Platz soll erweitert und saniert werden. Im Frühjahr rückten die ersten Arbeiter an. Einige Bäume wurden gefällt. Doch seit dem herrscht Ruhe. Radebeuler, die in der Nähe wohnen, fragen sich so langsam, wann es mit den Arbeiten endlich weiter geht.

Stadtsprecherin Ute Leder kann das beantworten: Voraussichtlich im Herbst startet die Sanierung, sagt sie. Eine Auffrischung hat der Platz auch dringend nötig. Denn einladend ist die Fläche derzeit nicht gerade. Wer von der Karl-Liebknecht-Straße kommt, sieht als Erstes die kaputten Schaukästen. Das Glas fehlt, die Rückwand ist beschmiert. Auch die Bepflanzung auf dem Platz macht keinen gepflegten Eindruck. Entlang der Wege wachsen die Sträucher durcheinander, manche sind abgestorben, andere wuchern wie verrückt. Wenig ansehnlich sieht es auch rund um die Sitzbänke aus. Dort liegen jede Menge Kippenstummel und anderer Müll. Im Moment hat der Rosa-Luxemburg-Platz wenig von einer schönen Freifläche, wie etwa der Robert-Werner-Platz oder der Platz an der Dr.-Schmincke-Allee.

Doch das soll sich mit der Sanierung ändern. 55 000 Euro will die Stadt investieren, um den Platz attraktiver zu machen. Geplant ist eine freie Rasenfläche in der Mitte (siehe Grafik). Drumherum sollen vielfältige Stauden, Sträucher und Bäume gepflanzt werden, teilt Heike Funke, Sachgebietsleiterin Stadtgrün, mit. Außerdem seien neue Wegeplatten und Sitzbänke geplant.

Der Platz soll aber nicht nur schöner, sondern auch größer werden. Dafür muss die Straße am Tennisplatz, die die Karl-Liebknecht- und Heinrich-Zille-Straße verbindet, dran glauben. Der Abschnitt wird zurückgebaut und zukünftig als Parkfläche mit genutzt.

Im Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses steht, dass durch die Umgestaltung des Platzes auch der Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus aufgewertet werden soll. „Den unsterblichen Opfern des Faschismus und Kämpfern für Freiheit und Menschlichkeit. Wir werden euch nie vergessen“, steht auf dem Stein. Die Bepflanzung in den Kübeln daneben ist aber trostlos. Außerdem hat jemand einen Aufkleber auf den Gedenkstein geklebt. Das erhöhte Rondell, auf dem der Gedenkstein steht, soll verschwinden. In Zukunft soll das Denkmal ebenerdig stehen.

Der Rosa-Luxemburg-Platz wurde im 19. Jahrhundert mit kleinem Zäunchen und einem Brunnen angelegt. Damals trug er den Namen Königsplatz, 1939 wurde er in Ludendorffplatz umbenannt, bevor er 1945 seinen heutigen Namen erhielt.

zur Startseite