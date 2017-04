Wann rollen die Abrissbagger? Die Entscheidung ist gefallen, die Gebäude 3 und 5 der Bebelstraße machen einem grünen Röderufer Platz. Auch einen Termin gibt es.

Trauriger Anblick an der Bebelstraße im Herzen Radebergs: Die beiden morschen Gebäude Nummer 3 und 5 werden demnächst abgerissen. Die Häuser werden einem neugestalteten Röderufer Platz machen. © Thorsten Eckert

Auch, wenn die Gardinen und ein heruntergelassenes Rollo hinter den staubig-stumpfen Fensteraugen etwas anderes vermuten lassen – der letzte Mieter der beiden morschen Bebel-Straßen-Häuser ist ausgezogen. Damit steht dem nicht unumstrittenen Abriss der beiden Häuser Bebelstraße 3 und 5 direkt am Röderufer gegenüber des Kaiserhofs nun also nichts mehr im Wege. Beschlossene Sache ist der Abriss ja längst; auch die Bäume auf dem Areal sind schon gefällt. Wann also rollen nun die Abrissbagger an?

Die erste Idee, hier Platz zu schaffen, stammt übrigens bereits aus dem Jahr 2009. Damals entschied der Stadtrat den Abriss im Rahmen des Sanierungskonzepts „Innenstadt“. Das Röderufer, so hieß es damals erstmals, solle künftig vom Gelbke-Hain unterhalb der Dietzestraße, über den Kreuzungsbereich am Kaiserhof bis eben hin zu den Leithen begehbar und erlebbar werden. Nun gibt es erste konkrete Pläne dafür, eine Arbeitsgruppe des Stadtrats beschäftigt sich unter der Überschrift „Grünes Radeberg“ mit dem Projekt. Von Grünzonen, Spielplätzen und kleinen Strandbereichen ist die Rede. Woran es bisher in Sachen Abriss fehlte, war allein das Fördergeld, mit dem die Stadt freie Sicht auf die Röder schaffen will. Das ist nun da; aber jetzt gibt es bekanntlich auch kritische Stimmen. Denn in den vergangenen Jahren hat sich auf dem Wohnungsmarkt einiges getan – vor allem im benachbarten Dresden, was nun auch zunehmend deutlicher spürbare Auswirkungen auf Radeberg hat. Wegen der hohen Grundstückspreise und Mieten in Dresden ziehen immer mehr Dresdner ins Umland. Neben den Eigenheim-Standorten – wie dem Areal am Radeberger Sandberg – ist auch Radebergs Innenstadt als Wohnstandort immer interessanter geworden. Zahlreiche Neubau- und Sanierungsprojekte sind über die Bühne gegangen oder auf dem Weg. Warum nun also nicht auch die beiden Bebelstraßenhäuser sanieren? Eine Frage, die jüngst auch im zuständigen Technischen Ausschuss des Stadtrats durchaus hitzig debattiert worden war. Wobei der Zustand vor allem der Hausnummer 3 die Entscheidung Richtung Abriss tendieren ließ. „Experten haben uns klargemacht, dass dieses Haus wohl nicht mehr zu retten wäre, aber eine Sanierung nur beider Häuser möglich ist, da sie baulich zusammenhängen“, hatte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) dann anschließend im Stadtrat erläutert. Zudem würde eine Sanierung nur Sinn machen, war man sich einig geworden, wenn die beiden derzeit ziemlich einsam stehenden Häuser als Gebäudezeile in Richtung Pulsnitzer Straße fortgeführt würden. Das ist aber wegen dazwischenliegender Grundstücke nicht möglich – und auch nicht geplant. Letztlich fiel die Entscheidung also für den Grünzug entlang des Ufers und damit für den Abriss der beiden Bebelstraßenhäuser. Bis zum anstehenden 800. Stadtjubiläum 2019 sollen hier dann erste Ergebnisse in Sachen erlebbares Röderufer zu sehen sein.

Nach Pfingsten, so erklärte jetzt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert, werde nun also der Abriss der beiden Häuser starten. Die Aufträge sind erteilt, ein Zurück gibt es nun nicht mehr.

