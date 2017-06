Wann öffnet das Königsbrücker Bad? Nach dem Sturm ist das große Aufräumen angesagt. Spätestens Mittwoch soll die Freizeitanlage wieder freigegeben werden.

Das Königsbrücker Freibad wurde geschlossen, weil Windbruch den Parkplatz blockierte. Spätestens an diesem Mittwoch soll es aber wieder öffnen. © Matthias Schumann

Großen Schaden hat der verheerende Sturm von Donnerstagabend in Königsbrück angerichtet. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um Straßen und Grundstückszufahrten von umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen zu beräumen. Und noch immer sind nicht alle Schäden beseitigt. Das Königsbrücker Freibad musste beispielsweise geschlossen werden, weil Windbruch den Parkplatz blockierte. Das Bad selbst ist vom Sturm weitgehend verschont geblieben. „Wann wird das Bad denn wieder geöffnet“, wollte Grit Mocker aus Königsbrück gestern wissen. Spätestens am Mittwoch können Wasserratten die Anlage wieder in Beschlag nehmen, hieß es aus dem Rathaus.

Familie Schlevogt aus Kamenz hat andere Probleme. Auf der Neschwitzer Straße, wo sie wohne, würden Mitteilungsblatt, Wochenkurier und diverse Werbeblättchen der Märkte in der Region, die am Wochenende in den Briefkästen der Leute landen sollen, nur sporadisch zugestellt. Mal unvollständig, mal auch gar nicht. „Die Anwohner am Amselweg dagegen bekommen die Werbung immer geliefert“, ärgern sich die Kamenzer über die unzuverlässige Zustellung.

Das Straßenmusikfestival Fête de la Musique am 21. Juni sei „sagenhaft schön gewesen“, lobte Lieselotte Schubert am Lesertelefon. Die Kamenzerin war mit ihrer Sportgruppe unterwegs. „Wir waren überall, wo es was zu sehen und zu hören gab“, erzählt sie freimütig. Gefallen habe ihr alles. Nur ein Wermutstropfen habe den wunderschönen Nachmittag getrübt. Als sie am Goldenen Hirsch saßen und der Musik lauschten, überkam sie ein nur allzu menschliches Bedürfnis. Doch für den Gang zur Toilette sollte sie 50 Cent bezahlen, ärgert sich die Kamenzerin. „Obwohl ich Gast war und auch etwas verzehrt hatte“, machte Lieselotte Schubert ihrem Frust Luft. Die 50 Cent seien ihr nicht an den Hintern gebacken, machte sie deutlich. Ihr gehe es ums Prinzip. In Autobahnraststätten sei das üblich. Dort könne man aber dann auch den Wertbon verrechnen.

Über verantwortungslose Hundebesitzer ärgert sich Simone Menzel aus Bretnig. Die Leserin ist gern auf dem Fahrrad unterwegs. Auf dem Radweg hinterm Krankenhaus in Bischofswerda sei sie jedoch schon einige Male von freilaufenden Hunden attackiert worden. Am Montag war das wieder der Fall. Da rannte ihr ein Vierbeiner laut bellend hinterher. „Ich hatte solche Angst und bin gefahren, wie der Teufel“, erzählte die Bretnigerin am Lesertelefon. Der Hundehalter habe ihr noch hinterhergerufen, dass sie nicht anhalten solle. „Das geht gar nicht“, so Simone Menzel. Wer seinen Hund nicht im Griff hat, der müsse ihn eben an der Leine führen. „Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn ich mit meiner kleinen Enkelin unterwegs gewesen wäre“, resümierte die Bretnigerin, die gern auch Fahrradtouren mit der Fünfjährigen unternimmt.

