Wann kommt die Vollbeschäftigung? Arbeitsagentur-Chefin Gerlinde Hildebrand über den Fachkräfte-Mangel und neue Chancen für Langzeitarbeitslose.

Gerlinde Hildebrand ist seit zwei Jahren Chefin der Arbeitsagentur im Landkreis. Die Zahl der Arbeitslosen ist in dieser Zeit stetig gesunken – auf derzeit 6 470 Menschen. Das macht eine Quote von 5,1 Prozent. © Karl-Ludwig Oberthür

Frau Hildebrand, am 3. November hat die Sächsische Zeitung getitelt: „Vollbeschäftigung im Landkreis fast erreicht“. Ist das aus Ihrer Sicht zu euphorisch formuliert?

Wir stehen jetzt bei 5,1 Prozent. Wissenschaftlich betrachtet gilt Vollbeschäftigung bei einer Arbeitslosenquote von unter drei Prozent. Das zu erreichen ist ein hehres Ziel. Wir werden das aber wohl nicht schaffen, weil es immer Leute gibt, die die Stelle wechseln wollen – verbunden mit einer kurzen Arbeitslosigkeit. Hinzu kommen beispielsweise die Berufseinsteiger. Insgesamt sind wir auf einem guten Weg. Aber es wird immer Arbeitslosigkeit geben.

Mit der anstehenden Wintersaison wird mit einer steigenden Arbeitslosigkeit gerechnet – das zumindest sind die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren. Was prognostizieren Sie für dieses Jahr?

Das ist schwer zu sagen. Wir beobachten schon das ganze Jahr über, dass sich deutlich weniger Menschen, die Arbeit hatten, arbeitslos melden. Das kann man als Zeichen dafür deuten, dass die Firmen ihre Fachkräfte an Bord halten wollen. Das war in der Vergangenheit anders. Aber vieles hängt letztlich davon ab, wie streng der Winter wird – vor allem in der Baubranche. Aktuell haben wir ein paar Arbeitssuchend-Meldungen mehr als im Verlauf dieses Jahres. Das ist normal. Aber auch das werden wieder deutlich weniger sein als im Vorjahreszeitraum.

Das heißt: Es wird einen Anstieg der Arbeitslosenquote geben, aber geringer als in den Vorjahren?

Richtig.

Wenn man sich mit Unternehmenschefs unterhält, kommt immer wieder die gleiche Klage: „Wir haben viele freie Stellen, aber wir finden niemanden.“ Woran liegt das?

Gute Frage. Dass man niemanden findet, würde ich nicht sagen, aber es wird durchaus schwieriger. In den Branchen, die den Landkreis prägen – also verarbeitendes Gewerbe, Handel, Gesundheits- und Sozialwesen – streitet man sich um die wenigen noch verbliebenen Fachkräfte. Arbeitszeitmodelle, Entlohnung, zusätzliche Leistungen, die der Arbeitgeber bietet, spielen dabei eine immer größere Rolle. Ich war in der letzten Woche bei einem Freitaler Unternehmen, das sieben Tage in der Woche, in vier Schichten, 24 Stunden pro Tag produziert. Nach Aussage des Geschäftsführers gibt es dort eine Fluktuationsquote, die gegen Null geht. Die Firma tut einfach viel für die Mitarbeiterbindung, wenn sie die Fachkraft einmal gefunden hat.

Worauf schauen die Arbeitnehmer bei der Stellensuche?

Das Arbeitszeitmodell ist ein Riesenthema. Wenn man zum Beispiel die Gruppe der Alleinerziehenden betrachtet, dann ist es einfach sehr schwer, eine Betreuung für das Kind nach 18 Uhr zu finden. Im Gesundheits- und Sozialwesen gibt es aber oft die Erwartungshaltung, dass man sich in das Regime einordnen muss.

Das hört sich an, als müssten sich vor allem die Unternehmen bewegen, wenn sie Fachkräfte haben wollen. Was ist mit den Arbeitnehmern?

Das ist wie bei einer Dating-Börse: Der eine muss dem anderen gefallen und dann hofft man, dass es passt. Es muss eine Gegenseitigkeit geben. Auch die Arbeitnehmer müssen sich ständig weiterbilden, um den sich immer schneller wandelnden Gegebenheiten gewachsen zu sein. Das ist keine Einbahnstraße.

Letztlich kommt es aber oft auch auf die Bezahlung an. Der Einwand zur niedrigen Arbeitslosenquote ist ja oft, dass viele der Stellen einfach schlecht bezahlt sind.

Die Stellen, die wir aktuell im Angebot haben, sind überwiegend sofort zu besetzen, sind unbefristet und sind auch überwiegend in Vollzeit zu vergeben. Außerdem bieten wir keine Stellen an, die sittenwidrig sind – das umfasst auch den Lohn. Aber das heißt natürlich nicht, dass der Lohn immer reicht, um die Familie zu ernähren. Das sehen Sie ja schon an der nicht unbeträchtlichen Anzahl an sogenannten Aufstockern, die zusätzlich zum Einkommen Leistungen vom Jobcenter benötigen. Das sind rund 3 600 Personen im Landkreis.

Wenn also die Unternehmen darüber klagen, niemanden zu finden: Müsste man nicht auch an der Schraube Gehalt drehen?

Das muss sich jeder Unternehmer selbst überlegen. Wenn man die bestimmte Fachkraft haben will, muss man aber eventuell etwas drauflegen. Wenn man das nicht kann, muss man mit dem zufrieden sein, was man bekommt. In Freital zum Beispiel sind wir ganz nah dran an der Landeshauptstadt. Da gibt es immer noch eklatante Unterschiede bei der Bezahlung. Gerade junge Menschen, die flexibel und mobil sind, überlegen sich dann schon, ob sie 25 Kilometer fahren und pro Monat mehr Geld in der Tasche haben.

Wenn wir uns noch einmal die Arbeitslosenzahlen im Landkreis im Detail anschauen: Wo gibt es die Leuchttürme?

In Dippoldiswalde haben wir ja schon die Drei vor dem Komma stehen mit 3,7. Die gute Beschäftigungssituation dort wird vor allem getragen von der Kleinteiligkeit der Unternehmerschaft. Damit ist die Region auch gut gegen Krisen gewappnet. Bemerkenswert finde ich auch die Entwicklung in Sebnitz. Als ich vor zwei Jahren angefangen habe, lag Sebnitz bei der Arbeitslosigkeit auf dem letzten Platz im Landkreis. Jetzt liegen sie auf Platz zwei mit 5,1 Prozent vor Freital (5,3 Prozent) und Pirna (5,5 Prozent).

Was ist die Stärke der Region?

Die Individualität und Kleinteiligkeit. Es gibt so viele kleine Unternehmen, die auch auf dem Weltmarkt agieren.

Das heißt, die Arbeit der Arbeitsagentur wird bald nicht mehr gebraucht, oder?

Nein. Wir haben Zielgruppen, die es schwer haben auf dem Arbeitsmarkt. Das sind Langzeitarbeitslose, das sind Alleinerziehende, das sind Schwerbehinderte und das sind die Berufsanfänger. Diese Gruppen haben einen deutlich höheren Beratungsbedarf. Die Beratung wird also künftig einen deutlich größeren Platz einnehmen. Es wird spezialisierte Berater für die jeweiligen Gruppen geben, die auch über die jeweiligen Netzwerke, zum Beispiel zu Suchtberatern oder Schuldnerberatern, verfügen. Auf der anderen Seite wollen wir auch den kleinen mittelständischen Unternehmen, die keine eigene Personalabteilung haben, mehr Hilfe anbieten.

Aber nur mit Reden wird es nicht funktionieren, oder?

Nein, es geht schon darum, alle 14 Tage oder monatlich mit dem Arbeitslosen in Kontakt zu sein, ihm „Hausaufgaben“ mitzugeben, diese zu kontrollieren und ihn beispielsweise auch zum gemeinsamen Vorstellungsgespräch bei einem Unternehmen zu begleiten. Wir brauchen die Leute auf dem Arbeitsmarkt, weil einfach die Nachfrage nach Arbeitskräften da ist.

Wie viele der 2 600 Langzeitarbeitslose, die es im Landkreis insgesamt gibt, können Sie mit dem Programm wieder zu einer Arbeit verhelfen?

Das ist schwierig zu sagen, denn es sind 2 600 Einzelfälle. Wir haben aber das Ziel, dass wir die Langzeitarbeitslosigkeit im nächsten Jahr um mindestens zehn Prozent reduzieren wollen.

Das Interview führte Tobias Winzer.

