Wann kommt die Alpaka-Farm?

Die Alpaka-Farm im Schönteichener Ortsteil Schönbach nimmt konkrete Formen an. Die Schwarzkollmerin Julia Wroblewski hat bereits damit begonnen, eine Scheune mit Unterstand auf dem Gelände am Kiefernweg zu bauen. Die Futtermittelkontrolleurin möchte in Schönbach im Nebenerwerb eine Alpaka-Farm betreiben. Sie plant den Bau eines Zweifamilienhauses, eines Pferde- und Alpakastalls, eines Geflügelgeheges, eines Schlachthauses, einer Traktorgarage und eines Heulagers (SZ berichtete). Momentan warten Julia Wroblewski und ihre Eltern allerdings noch auf eine positive Antwort auf ihren Bauantrag. Die Baugenehmigung könnte in wenigen Wochen eintreffen.

Die Tierfreunde hoffen, dann im Frühjahr mit dem Bau beginnen zu können. Julia Wroblewski hat Erfahrung mit Tieren. Sie hält schon jetzt Pferde, Wachteln, Gänse, Hunde und Schafe. Die Alpaka-Herde ist mit fünf Tieren noch klein. Sie soll aber in Schönbach noch wachsen. (SZ/pre)

