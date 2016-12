Wann kommt der Orient-Laden? Familie Yilmaz will den früheren Friseursalon am Markt umbauen zum Lebensmittelladen. Trotz Konkurrenz hält sie am Plan fest.

Fatih Yilmaz wollte ihr Geschäft am Markt relativ schnell eröffnen. Trotz des Verzugs und Konkurrenz in Bautzen und Zittau hält die Familie an ihrem Vorhaben fest, in Bischofswerda orientalische Lebensmittel zu verkaufen. © Steffen Unger

In Bautzen und Zittau waren Geschäftsleute schneller. In beiden Städten wurden in den vergangenen Monaten orientalische Lebensmittelgeschäfte eröffnet. Sie überholten damit Familie Yilmaz in Bischofswerda, die gleiche Pläne für ihr Haus am Altmarkt hat. Im Sommer sagte sie der SZ, man wolle mit dem Verkauf orientalischer Erzeugnisse eine Geschäftslücke zwischen Ostsachsen und Dresden schließen.

Trotz der Konkurrenz in anderen ostsächsischen Städten hält die Familie an ihrem Vorhaben in Bischofswerda fest, sagte jetzt Fatih Yilmaz auf Anfrage. Neben privaten Kunden im Geschäft am Markt wolle man auch größere Kunden in der Region beliefern. Entgegen den ursprünglichen Plänen wird voraussichtlich jedoch nicht Gulhanin Yilmaz, die Mutter von Fatih Yilmaz, das Geschäft übernehmen, sondern dessen Schwager.

Die Familie kaufte das Eckhaus am Altmarkt, in dem einst Ulrich Heymann seinen Friseursalon betrieb. Der Umbau des Ladenlokals habe noch nicht begonnen, weil der Eintrag ins Grundbuch noch nicht vollzogen sei, sagte Fatih Yilmaz. Sobald das geschehen ist, wolle man loslegen und das Geschäft im kommenden Jahr eröffnen. Erste Investitionen in dessen Ausstattung gab es bereits. So wurden Kühlschränke gekauft.

Familie Yilmaz stammt aus der Türkei. Sie lebt aber schon seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland. Fatih Yilmaz, inzwischen 36 Jahre alt, kam als Neunjähriger in unser Land. Bischofswerda wurde für ihn und seiner Familie zur Heimat. Unter ihren Freunden seien mehr Deutsche als Türken, sagt er. (SZ)

zur Startseite