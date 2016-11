Wann kommt der neue Spielplatz? Die Gewo hatte die alten Geräte an der Oberhausener Straße in Freital abgebaut – und neue versprochen.

An dieser Stelle an der Oberhausener Straße wurde ein Spielplatz von der Gewo zugunsten eines Parkplatzes abgerissen, ein neuer ist bisher nicht entstanden. © Karl-Ludwig Oberthür

Versprochen ist versprochen – das meint auch Anett Hallfahrt. Die Freitalerin wohnt mit ihren beiden Kindern in Hainsberg. Gern hat die Familie den Spielplatz an der Oberhausener Straße genutzt. Doch die Spielgeräte sind seit dem Frühjahr weg. Stattdessen hat die Freitaler Wohnungsgenossenschaft Gewo einen neuen Parkplatz zwischen Oberhausener Straße und Kirchstraße gebaut: 44 Stellflächen sollen helfen, die Parkplatznot in dem Wohnviertel zu entschärfen.

Anett Hallfahrt ärgert sich darüber. Schon hatte sie den Abbau des Spielplatzes zugunsten des Parkplatzes kritisiert. Danach hatte die Gewo angekündigt, bis zum Spätsommer neue Spielgeräte und zwei Bänke aufzustellen. Das ist bisher nicht passiert. „Die Kinder aus der Gegend nutzen mittlerweile die Parkplatzzufahrt als Strecke für Ihre Skateboards und Fahrräder“, erzählt Anett Hallfahrt. Bis auf den Bolzplatz vor der Kita Regenbogen gebe es östlich der Rabenauer Straße keine anderen Spielmöglichkeiten. „Wie lange soll das noch so weitergehen?“ fragt Anett Hallfahrt.

Ein Spielplatz aus Edelstahl

Die Gewo betont, dass der Spielplatz kein öffentlicher war. Außerdem seien die Geräte nicht wegen des Parkplatzes abgebaut worden. Sie waren aus Holz und waren in die Jahre gekommen, der Tüv hatte den Spielplatz deshalb gesperrt. Deshalb will die Wohnungsgenossenschaft künftig auf robustere Geräte aus Edelstahl setzen. „Der Auftrag zur Errichtung der Spielplatzgeräte wurde von uns erteilt“, sagt Friederike Ebert vom Vorstand der Gewo. Sie geht davon aus, dass die beauftragte Firma die Geräte noch in diesem Jahr aufstellen wird, „gegebenenfalls dann im Frühjahr nächsten Jahres“, sagt Friederike Ebert.

Das Warten auf den Spielplatz ist für Anett Hallfahrt nicht das einzige Problem. Noch etwas anderes stört sie: die Größe des Parkplatzes, für den auch eine Wiesenfläche verschwunden ist. Das hätte nicht sein müssen, meint die zweifache Mutter: „Es sind auch noch nicht alle Parkflächen vermietet“, hat sie beobachtet. „Hätte es da nicht doch ein kleinerer Parkplatz getan“, fragt sie sich.

Die Gewo widerspricht. „Die Stellplätze sind sowohl von unseren Mietern als auch von den anliegenden Anwohnern sehr gut angenommen worden“, sagt Friederike Ebert. Bis auf fünf seien von Anfang an alle Stellflächen vermietet. „Bei Neuvermietung unserer Wohnungen in diesem Wohngebiet wird in der Regel ein Stellplatz mit angemietet“, erklärt sie. Die derzeit noch frei stehenden Stellflächen würden also zeitnah in die Vermietung gehen.

Bevor der Bau des Parkplatzes losging, hatte die Wohnungsgenossenschaft eine Umfrage unter den Mietern gestartet. Ziel war es, den Bedarf an Stellflächen zu ermitteln. „Die Anmerkung der Anwohnerin, dass dieser zu groß gebaut worden sei, ist unzutreffend“, sagt Friederike Ebert. Gerade in den Abendstunden und am Wochenende seien Parkplätze an der Oberhausener Straße sehr gefragt. Diese seien noch immer nicht ausreichend. „Es ist sogar Bedarf an weiteren Stellflächen gegeben“, sagt Friederike Ebert. Deshalb errichtet etwa die kommunale Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) zurzeit weitere Stellflächen.

zur Startseite