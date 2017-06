Wann kommt das Neustadt-Treffen wieder in die Sächsische Schweiz? Bürgermeister Mühle gehört jetzt zum Vorstand der Städte- Partnerschaft. Um ein hiesiges Treffen bemüht er sich nicht.

Europaweit gibt es insgesamt 37 Städte und Gemeinden, die sich Neustadt nennen. Das ist nicht nur das eine oder andere Mal verwirrend, sondern auch verbindend. Seit 1990 ist das hiesige Neustadt Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Neustadt für Europa“. Jetzt ist Bürgermeister Peter Mühle (NfN) zum zweiten Vorsitzenden der Initiative ernannt wurden.

Vorausgegangen war ein gesundheitsbedingter Wechsel an der Spitze. Der bisherige Geschäftsführer Volker Petri aus Breuberg Neustadt musste seine Tätigkeit beenden, ihm folgt Martin Franck aus Neustadt an der Weinstraße. Petra Bieber aus Bad Neustadt an der Saale bleibt Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist nun Peter Mühle, der sich auf Nachfrage dazu bereiterklärt hat und einstimmig vom Koordinierungsausschuss bestätigt wurde.

Die Hauptaufgabe dieses Ausschusses ist die Vergabe der jährlichen Neustadt-Treffen. Dieses Jahr findet es Ende Juli in Neustadt bei Coburg statt. Unsere Stadt war bereits 1995 und 2005 Ausrichter dieser Feier. Wann ist es also mal wieder so weit? „Auf jeden Fall nicht vor 2026, bis dahin sind schon alle Termine vergeben“, sagt Peter Mühle. Lediglich wenn eine Stadt zwischenzeitlich abspringen würde, könnte das Treffen bis dahin noch in der Sächsischen Schweiz stattfinden. „Die Treffen stellen einen großen Aufwand dar, da immer bis zu 1 000 Gäste aus den anderen Städten kommen“, so Mühle. Deshalb findet es der Bürgermeister nicht so schlimm, eher die anderen Treffen zu besuchen, als selbst eines auszurichten.

